Евгений Миллер стал Заслуженным артистом РФ

На официальном портале правовой информации сегодня опубликован свежий указ 416 от 6 июня «О награждении государственными наградами». Его подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, почётное звание Заслуженного артиста Российской Федерации присвоено новосибирцу Евгению Миллеру.

Евгений Миллер — сын бывшего директора Новосибирской филармонии и экс-министра культуры Новосибирской области Владимира Миллера. Родился и вырос в Новосибирске. Окончил ГИТИС. Актерскую карьеру начинал на сцене новосибирского театра «Глобус», где исполнил роли Фигаро, Лопахина, Глумова и др. С 2007 года Евгений Миллер служит в Московском театре Олега Табакова. Снимался в фильмах «Назад в СССР», «Без следа», «Опережая выстрел», «Ленинград-46» и др.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени награждены Евгений Зиневич (начальник участка производственного участка Барабинск Западно- Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состав и Марина Усова (начальник составного участка дирекции по производству ОАО «Сибирское стекло»).

Еще два жителя региона стали Заслуженными работниками: Олегу Конопелькину (главному инженеру Новосибирской дирекции связи Центра станции связи филиала ОАО РЖД) присвоено звание Заслуженного работника транспорта РФ, а Александру Шумейко (главному механику АО «Трест»Связьстрой-6») — Заслуженного работника связи и информации РФ.

Ранее редакция сообщала, что сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города.