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«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске

  • 01/06/2023, 13:06
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«Страну надо переводить на военное положение»: заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
По мнению лидера ЧВК «Вагнер», только на Министерство обороны рассчитывать не стоит.

Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе визита в Новосибирск рассказал, что планирует встретиться в Новосибирске с ответственными лицами по поводу набора в отряд. До этого он посетил Екатеринбург и Владивосток.

Приехал встретиться с ребятами, переговорить по поводу набора, заехать в центр, рассказывает Евгений Пригожин. Я сейчас проехался по городам. Назрел момент, когда необходимо пообщаться, поговорить, услышать мнение и решить вопрос, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось. Бахмут взяли, есть три дня свободных. Первого числа у меня 70 80% ребят в полевых лагерях уже будут. Эти три дня я не могу ничем не заниматься. Когда будет следующая пауза, приеду еще раз и с удовольствием проведу политинформацию. Сейчас еще несколько городов посещу и дальше землянки рыть.

Во встрече по видеосвязи приняли участие и вагнеровцы-новосибирцы, находящиеся в настоящее время в Луганской народной республике.

Вот у вас новосибирские сидят (Показывает на экран с видеосвязью. — Ред.), сидит начмед бригады, говорит Пригожин. Он вытаскивал столько парней и принимал столько тяжелейших решений. Дальше ребята из двух штурмовых отрядов, они стояли на самом сложном участке

В ходе встречи с представителями СМИ и общественности основатель ЧВК «Вагнер» рассказал об участии отряда в спецоперации, отметив, мягко говоря, непростые условия, в которых бойцам доводилось действовать.

Американцы много лет вкладывались в спутники и сейчас имеют тысяч спутников, говорит Пригожин. Спутники над нашей территорией летают каждые 1015 минут. Если наша колонна вышла, ее увидели со спутника, через 10 минут сняли заново, увидели, куда она идет. Три снимка достаточно для того, чтобы спрогнозировать, куда наносить удары. Спутники в ЧВК «Вагнер» есть, я их купил, когда было нужно. Чтобы наносить удары, нужны хорошие разведданные.

При этом противник, по словам Пригожина, усвоил технологии сокрытия таких данных.

Все ведется скрытно, рассказывает Евгений Пригожин. Противник учится быстро. Поэтому поезда ставятся в интернет-поисковик как гражданские, колонны рассредоточиваются, загоняются на различные склады. Стоит база какого-либо магазина, и в этой базе на 100 тысяч кв. м хранения внутрь загоняется техника, и ты ее не увидишь никак. Они подходят грамотно, анализируют, на них работает огромное количество людей с креативным умом и быстрым принятием решений.

Звучал вопрос про дальнейшие планы боевого отряда.

Мы остаемся в полевых лагерях и ждем, когда обстановка максимально накалится, сообщает Пригожин.

Основатель «Вагнера» жестко раскритиковал отдельные действия Минобороны. В частности, сообщил о том, что поставляется недостаточное количество боеприпасов. Другой повод для критики — запрет привлекать в «Вагнер» заключенных, что, помимо увеличения боевой силы, способствовало бы быстрой реабилитации и социализации людей. Вопросы вызывает и ряд других решений. При этом, по мнению Пригожина, есть предпосылки к тому, что политическая обстановка в отношении России будет продолжать усугубляться. Он солидарен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в том, что экономику страны необходимо переводить на военное положение и максимально укреплять приграничные районы.

Страну надо переводить на военное положение, говорит Пригожин. Общество должно быть мобилизовано и готово к тому, что будет необходимо еще долгое время жить в этих условиях. У нас все должно быть нацелено на оборону. Коль уж мы ввязались в эту драку, то если мы проиграем, Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам. Станем африканским государством, где какие-то дяди получают большие деньги за проданные газ, нефть, а население существует для того, чтобы удовлетворять их потребности. Второе: у нас 100% заберут нашу национальную культуру и привычный образ жизни. Мы должны понимать, что нас не ждет быстрая победа. Это будет долгая история. Если и закончатся эти боевые действия, то начнутся новые.

В медиагруппе «Патриот» редакции Infopro54 сообщили, что сразу после пресс-конференции в Новосибирске Евгений Пригожин уехал в Нижний Новгород, где провел аналогичную встречу с журналистами.

Ранее редакция сообщала о возвращении со спецоперации командира новосибирского добровольческого батальона «Вега».

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Украина Россия Новосибирск

Теги : ЧВК Вагнер Спецоперация на Украине Евгений Пригожин в Новосибирске


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