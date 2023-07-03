Евгений Пригожин прокомментировал автопробег под флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

На минувших выходных в Новосибирске прошел автопробег: по улицам проехали около 60 машин с флагами ЧВК «Вагнер».

— Акция приурочена к Дню ветеранов боевых действий, мы сейчас поедем на Гусинобродское кладбище, где похоронены, как мы говорим, сыны родины, — сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на президента региональной общественной организации «Силовое единство Сибири» Валерия Федорова

Telegram-канале также опубликовал комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по поводу автопробега:

— Я благодарю организаторов автопробега в Новосибирске в честь ЧВК «Вагнер». Сегодня нам, как никогда, нужна ваша поддержка.

На выходных на стенах домов в микрорайоне ОбьГЭС появились надписи про ЧВК «Вагнер». В паблике «На ОбьГЭСа (Новосибирск)» сообщили, что надписи нанесены «методом вандализма».

Напомним, 27 июня центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что дело в отношении частной военной компании «Вагнер» о вооружённом мятеже прекращено. В связи с прекращением противозаконных действий. При этом 30 июня Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК «Вагнер» издания РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». При заходе на сайте появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Адреса изданий вошли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о «марше вагнеровцев».