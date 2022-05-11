Роскачество назвало сосиски «Сибагро» высококачественным продуктом

Всего эксперты проверили 51 торговую марку. Во внимание принимали такие показатели, как отсутствие антибиотиков, физико-химические показатели, безопасность, достоверность маркировки, вкус.

«По результатам лабораторных испытаний 2022 года данный товар (сосиски Молочные от компании «Сибагро») признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. После проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении данному товару российского Знака качества», — говорится на сайте Роскачества в разделе результатов исследования.

«Сибагро» производит сосиски «Молочные» по ГОСТу. Технологи компании воссоздают любимый многими с детства вкус, добавляя к миксу свинины и говядины смесь перцев и главную деталь — молоко. Сосиски можно найти во всех регионах присутствия «Сибагро» – от Бурятии до Екатеринбурга – в упаковке весом 420 и 900 грамм. В месяц компания реализует порядка 60 тонн продукта.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия.