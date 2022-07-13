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Ежедневно тысячи новосибирцев остаются без горячей воды

  • 13/07/2022, 15:06
Автор:
новости Новосибирска
Только в пределах одного района города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил руководителям профильных подразделений взять под личный контроль ситуацию с отключением горячего водоснабжения в домах горожан из-за ремонтных работ на теплосетях. Об этом глава города заявил в ходе оперативного совещания.

Проводимые работы по подготовке к зиме и ликвидации выявленных дефектов сопровождаются большим количеством отключений, о которых ежедневно мне на стол доставляют справку, говорит глава города. Например, сегодня около тысячи объектов только в Калининском районе по результатам испытаний ТЭЦ-4. Поэтому поручаю взять под контроль, чтобы вовремя выполнялись все обязательства, вовремя в сроки, отведенные регламентом, проводились ремонтные работы и восстановление горячего водоснабжения.

Отдельным пунктом, по словам главы города, является ситуация на улице Ватутина.

Было произведено вскрытие тепловых камер, поясняет начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Сейчас определяется оптимальное техническое решение для ускорения производства работ на перекрестке Ватутина-Блюхера, чтобы, возможно, не вскрывать асфальт на этом перекрестке. Сегодня будут выполняться работы на этом участке, и, думаю, к вечеру будем уже понимать, по какой технологии ускоряться.

Второе «водное» поручение главы города, также вытекающее из сложившейся ситуации, касается перерасчетов для новосибирцев стоимости коммунальных услуг, дабы люди не оплачивали горячее водоснабжение за те дни, когда его в домах не было.

Если сроки работ будут нарушены проследить, чтобы соблюдались обязательства по пересчету оплаты для граждан в случае обращения, заявил мэр, обращаясь к подчиненным. В принципе, разъяснить населению, что если такие случаи будут, то наша нормативная база предусматривает перерасчет. А объект по Ватутина — под личный контроль Перязева и Васильева (Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Ред.)

Что касается водоснабжения на территории города в целом, то, несмотря на появление в ряде СМИ информации о возможных перебоях в связи уровнем воды в Оби, как сообщают в муниципальном руководстве, в данной ситуации повода для паники нет.

Уровень воды в Оби составляет 88 см, сообщают в городском руководстве. Данный уровень для наших водозаборов угрозы не представляет. Наши водозаборы технически могут работать даже при уровне минус 30 см от нормы.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время завершены 9 этапов испытаний из 13, в ходе которых выявлены 969 дефектов (379 на магистральных и 590 на внутриквартальных сетях). Устранены 707 дефектов. В настоящее время проходят испытания по зоне ТЭЦ-3 в Дзержинском и Калининском районах и головного участка зоны ТЭЦ-2, которые предполагается завершить до конца недели с подключением горячей воды.

 

Ранее редакция сообщала, что область планирует от федерации получить 2 млрд рублей для коммунального проекта в Бердске. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теплосети ремонт город


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