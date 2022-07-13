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В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

  • 13/07/2022, 15:39
новости Новосибирска
Эксперт не исключает, что вирусу «помогли» еще в самом начале, поскольку он появился сразу в нескольких странах и на разных континентах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Выявили ее у мужчины, который вернулся из поездки в Европу.

— Чтобы прогнозировать сроки, дойдет ли вирус до той же Сибири, надо понять, насколько изменился сам вирус, в каком самолете летел человек, с кем контактировал по дороге. А вирус точно изменился, ведь раньше он не привлекал столь сильного эпидемиологического внимания, — рассказал КП-Новосибирск  вирусолог и ведущий научный сотрудник Александр Чепурнов. — Было известно, что для перезаражения необходимо много времени и длительные контакты. Сейчас же мы наблюдаем другую картину: оспа распространяется быстро. И, похоже, вирусу помогли еще в самом начале, поскольку он появился сразу в нескольких странах и на разных континентах. Это нехарактерно для ранее выявленных штаммов. Возникает подозрение, что это дело уже рукотворное. Будем следить за ситуацией.

Ученые также пока не в силах сказать, насколько изменилась заразность нынешнего возбудителя оспы и летальность от него, однако советуют приготовиться к встрече с новым биоврагом.

— Не думаю, что сегодня нужно затевать тотальную вакцинацию. Но очень много людей — сторонники своевременной профилактики заболеваний. А раз вакцина есть и хорошо проработана, я бы предложил предоставить возможность сделать прививку всем, кто этого желает. Думаю, что есть для этого готовые резервы вакцины, можно выдать госзаказ предприятиям для наработки. Ставить ее можно и платно, это в любом случае успокоит людей, что очень важно, — заключает Чепурнов.

От оспы обезьян действует та же вакцина, что и от натуральной оспы и других родственных вирусов.

В июне научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выразил готовность помочь странам СНГ в борьбе с оспой обезьян. Учреждение сообщило, что отправит партнерам тесты для ПЦР-диагностики вируса.

 

Ранее редакция сообщала, что Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : оспа медицина вирус


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