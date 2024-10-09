Ежегодный V налоговый форум пройдет в Новосибирске

Общественный совет при УФНС России по Новосибирской области совместно с ООО «Сибирская юридическая компания» и МОО «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий» организует ежегодный V Новосибирский налоговый форум «Масштабные изменения налогового законодательства. Диалог с бизнесом».
В числе спикеров значатся сотрудники Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области, представители правительства региона, а также эксперты из деловых объединений и известные юридические и налоговые консультанты.
Как всегда, в центре обсуждений окажутся вопросы налогового администрирования и внедрение механизмов донастройки в налоговую систему.
Данное мероприятие будет интересно собственникам бизнесов и руководителям компаний, а также финансовым директорам.
Участие в форуме бесплатное!
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Автор фото: Ольга Ботвиновская
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