По уровню зарплатных предложений для молодых специалистов в IT Новосибирск занимает четвертое место

Аналитики «Авито Работы» провели исследование изменения средних зарплат для молодых специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций с опытом работы до трех лет. Согласно данным платформы, в третьем квартале 2024 года Новосибирск занял четвертое место в стране по уровню зарплат для молодых специалистов в указанных сферах.

Средняя зарплата в IT для начинающих специалистов в России составила 73 756 рублей, что на 18% выше, чем в третьем квартале минувшего года. Наибольшая средняя зарплата была зафиксирована в Ростове-на-Дону — 107 934 рубля в месяц при полной занятости, что в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Это демонстрирует наибольший рост зарплатных предложений в России.

Вторую позицию занимает Самара, где молодым специалистам предлагают около 101 688 рублей в месяц, что на 75% больше, чем годом ранее. Третье место в рейтинге занимает Москва, там в среднем предлагают 97 773 рубля, что на 38% выше, чем в прошлом году.

Новосибирск и Нижний Новгород находятся на четвертом и пятом местах соответственно с зарплатами 96 342 рубля (+78% за год) и 86 855 рублей (+14% за год). Кроме того, в Казани, Перми и Красноярске также наблюдается рост зарплат. Региональные IT-хабы продолжают активно привлекать молодежь.

Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» на платформе «Авито Работы» отметил, что в условиях нехватки кадров в IT-секторе работодатели и в Москве, и в регионах привлекают молодых специалистов не только конкурентоспособной зарплатой на старте карьеры, но и множеством дополнительных преимуществ. В сфере информационных технологий географическая привязка становится менее критичной, так как множество компаний предлагают гибридные или удаленные форматы работы. Это позволяет компаниям сделать свои предложения более заманчивыми, не требуя от кандидатов переезда в другой город.

Города России с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в IT и телекоме