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Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

  • 17/08/2023, 10:38
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Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам
В Новосибирской области предложили создать Агроэкотехнопарк ― проект производства удобрений из навоза и протестировать новый механизм повышения плодородия почв.

Единый научно-производственный центр переработки органических отходов АПК в гранулированные органические удобрения планируют создать в Новосибирской области. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Управление оборотом питательных веществ в сельском хозяйстве Новосибирской области» во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Инициативу выдвинули «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) и команда проекта «Тукос» агроинжиниринговой компании ООО «АИК».

Аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве

Аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве

Эксперты отметили, что в настоящее время Новосибирская область занимает первое место в СФО по объемам образования отходов животноводства ввиду передового развития отрасли ― более 4 млн тонн в год. При этом, по данным регионального управления Россельхознадзора, на конец 2021 года на территории региона были сформированы 47 млн тонн сельскохозяйственных отходов, из них 97,5% составили навоз и его разновидности.

― Новосибирская область имеет все необходимые составляющие для реализации такого проекта, как Агроэкотехнопарк: логистику, крупный научный кластер, локализацию крупных производителей, способных поставлять сырье для переработки, ― подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В Агроэкотехнопарк войдет промышленно-технологический комплекс с учебно-научным полигоном ― лабораторией, испытательным центром и демонстрационными участками. В его создании будут принимать участие предприятия АПК и научные институты. Евгений Лещенко уверен, что создание Агроэкотехнопарка позволит снизить экологическую нагрузку на природные объекты и улучшить качество жизни жителей Новосибирской области. Кроме того, регион сможет уйти от создания бетонных площадок для отходов и навозохранилищ — стоимость строительства около 720 таких объектов в Новосибирской области оценивается более чем в 14 млрд рублей.

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Напомним, на заседании аграрного комитета парламента Новосибирской области в марте руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Новосибирской и Томской областям Александр Баев предупреждал, что 90% хозяйств области не смогут выполнить требования законодательства о побочных продуктах животноводства. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля территориального управления Россельхознадзора Надежда Никулина уточняла: по данным на весну 2023 года, животноводческое хозяйство с поголовьем в 1 тысячу голов за нарушение закона будет обязано заплатить 5-6 млн рублей. С 1 сентября, после вступления в силу нового постановления правительства РФ, платеж вырастет до 73 млн рублей ― как за отходы. При этом в условиях Новосибирска на проект и экспертизу бетонной площадки в среднем необходимы 150-300 тысяч рублей. На строительство нужны 200-300 кубометров бетона, который стоит от 4 тысяч рублей за куб. В Здвинском районе — от 11 тысяч рублей за куб. Это без учета арматуры и т.д. Первый замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отмечал, что предприятия, у которых от 10 до 300 голов скота, просто не выдержат требования законодательства. Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков также заявлял, что ни в одной стране мира сейчас нет такого жесткого закона об обращении с побочными продуктами животноводства, как в России, а также предупреждал, что это издевательство над отраслью и может привести к резкому сокращению поголовья КРС.

Ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая

Ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая

— Устойчивость сельского хозяйства в растениеводстве, особенно в засушливый период, напрямую связана с наличием в почве достаточного количества органического вещества, что крайне актуально для Новосибирской области, как и создание кормовой базы для молочного поголовья. Не везде есть мелиорация с поливом: проще и дешевле работать с восстановленными водно-физическими функциями почвы, — констатировал в ходе круглого стола на «Архипелаге 2023» лидер проекта «Тукос» Михаил Меламед.

По его словам, вовлечение в производство органических удобрений всех отходов животноводства Новосибирской позволит региону полностью обеспечивать себя органическими удобрениями и снизить не менее чем на 50% объем закупок и использования минеральных удобрений, в том числе дорогостоящих фосфорно-калийных. Благодаря этому регион ежегодно сможет экономить около 3 млрд рублей. Напомним, в 2022 году новосибирские аграрии потратили на покупку минеральных удобрений 5,2 млрд. По словам Меламеда, вклад сельского хозяйства в ВРП Новосибирской области может увеличиться до 10%. Более того, полученные органические удобрения можно будет использовать не только на территории Новосибирской области, но и поставлять в соседние Омскую область и Алтайский край, где дефицит питательных элементов в почвах еще острей, а в будущем — и в Казахстан.

— Представители правительства региона четко обозначили намерения по комплексной поддержке агроинноваций и внедрению современных технологий переработки отходов на предприятиях АПК, а также разъяснили текущую неоднородную ситуацию с плодородием земель сельскохозяйственного назначения, — прокомментировала директор практики «Биоциклическая экономика» дивизиона «Экология» АСИ Арина Холщева.

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

При этом эксперты отметили, что использование минеральных удобрений в настоящее время не решает проблему воспроизводства плодородия почв Новосибирской области: вынос основных макроэлементов с урожаем из почвы в два раза выше внесения. Существенно воспроизвести плодородие почв и решить проблему сбалансированного питания растений могут только качественные органические и органоминеральные удобрения. Это подтвердили представители Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» и «Птицефабрики Октябрьская», заявив, что применение органических удобрений повышает урожайность сельхозкультур по сравнению с аналогичными участками, на которых используются минеральные удобрения.

— Экономика замкнутого цикла на нашем производстве во многом совпадает с государственным видением этого вопроса. Можно четко проследить зависимость урожайности от доли внесения органических удобрений: на участках, где они применяются, зерна собирается больше на 15-20%. А за счет эффективного планирования севооборота излишнее накопление веществ в почве не происходит, — рассуждает директор департамента производственного контроля «Сибагро» Андрей Андрианов.

Компания «Сибагро» уже много лет успешно применяет такую технологию переработки ППЖ. Отходы выдерживаются в специально оборудованных лагунах и площадках с последующим запахиванием твердой фракции и безвоздушным внесением в почву жидкой на глубину 40 см.

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

— Технологиям обращения с ППЖ на предприятии уделяется особое внимание. Они постоянно совершенствуются, и на это направляются существенные средства — инвестиции в переработку и безопасное экологичное внесение в этом году составят 260 млн рублей. В первую очередь это мероприятия по реконструкции и строительству лагун, увеличению площади внесения до 16 км за счет приобретения новых бустерных станций и шланговых систем, — пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова.

Она добавила, что на предприятии ведется строгий учет и контроль за объемом ППЖ на всех этапах — от сепарации и до внесения, для чего используются цифровые датчики и камеры видеофиксации.

утилизация навоза и помета

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

Участники круглого стола также заявили о необходимости на законодательном уровне пересмотреть нормативы по минеральным веществам и микроэлементам, которые сдерживают развитие отрасли и повышают риски для сельхозтоваропроизводителей. Это предложение будет включено в свод законодательных инициатив, который АСИ направит правительству РФ.

— Нормативы к новому закону по вовлечению в оборот побочных продуктов животноводства (ППЖ) необходимо менять, так как в полной мере он не работает. Аграрии не используют ППЖ, потому что непонятно, как будут замерять содержание микроэлементов в почве, сколько можно вносить, чтобы не попасть на штрафы, а штрафы драконовские, которые не потянет даже крупное хозяйство, — признали участники круглого стола. — Необходимо на законодательном уровне пересмотреть устаревшие нормативы по микроэлементам. Эти ограничения сдерживают развитие отрасли и несут большие риски для сельхозтоваропроизводителей.

Стоит отметить, что состоявшийся в ходе «Архипелага-2023» круглый стол — первый прецедент, когда повестка переработки отходов животноводства обсуждалась в качестве решения проблемы снижающегося уровня плодородия почв на примере отдельного региона — Новосибирской области. Тенденция последних лет говорит об истощении гумусного слоя сельхозземель. Минеральные удобрения не могут переломить ситуацию, поэтому необходимо больше вовлекать в оборот органику, в том числе побочные продукты животноводства (ППЖ).

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Проект «Тукос» по переработке отходов животноводства в органические удобрения реализуется агроинжиниринговой компанией АИК и поддерживается АСИ, а также стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени» и призером международного климатического конкурса «Зеленая Евразия».

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске «Сибагро» запустил установку по переработке отходов производства за 420 млн рублей.

Фото с конференции — пресс-службы АСИ, коров — пресс-службы правительства Новосибирской области, поля — Виталий Головань

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Рубрики : Бизнес Агропром Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : экологическая безопасность. Повышение плодородия почв Тукос Сибагро Птицефабрика Октябрьская Побочные продукты животноводства отходы животноводства Новосибирская продовольственная корпорация Надежда Никулина Михаил Меламед Кудряшевский свинокомплекс Евгений Лещенко Галина Иртуганова АСИ Архипелаг 2023 Арина Холщева Андрей Шинделов Андрей Андрианов Александр Тепляков Александр Баев Агроэкотехнопарк


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