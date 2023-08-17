Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Единый научно-производственный центр переработки органических отходов АПК в гранулированные органические удобрения планируют создать в Новосибирской области. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Управление оборотом питательных веществ в сельском хозяйстве Новосибирской области» во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Инициативу выдвинули «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) и команда проекта «Тукос» агроинжиниринговой компании ООО «АИК».

― Новосибирская область имеет все необходимые составляющие для реализации такого проекта, как Агроэкотехнопарк: логистику, крупный научный кластер, локализацию крупных производителей, способных поставлять сырье для переработки, ― подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Эксперты отметили, что в настоящее время Новосибирская область занимает первое место в СФО по объемам образования отходов животноводства ввиду передового развития отрасли ― более 4 млн тонн в год. При этом, по данным регионального управления Россельхознадзора, на конец 2021 года на территории региона были сформированы 47 млн тонн сельскохозяйственных отходов, из них 97,5% составили навоз и его разновидности.

В Агроэкотехнопарк войдет промышленно-технологический комплекс с учебно-научным полигоном ― лабораторией, испытательным центром и демонстрационными участками. В его создании будут принимать участие предприятия АПК и научные институты. Евгений Лещенко уверен, что создание Агроэкотехнопарка позволит снизить экологическую нагрузку на природные объекты и улучшить качество жизни жителей Новосибирской области. Кроме того, регион сможет уйти от создания бетонных площадок для отходов и навозохранилищ — стоимость строительства около 720 таких объектов в Новосибирской области оценивается более чем в 14 млрд рублей.

Напомним, на заседании аграрного комитета парламента Новосибирской области в марте руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Новосибирской и Томской областям Александр Баев предупреждал, что 90% хозяйств области не смогут выполнить требования законодательства о побочных продуктах животноводства. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля территориального управления Россельхознадзора Надежда Никулина уточняла: по данным на весну 2023 года, животноводческое хозяйство с поголовьем в 1 тысячу голов за нарушение закона будет обязано заплатить 5-6 млн рублей. С 1 сентября, после вступления в силу нового постановления правительства РФ, платеж вырастет до 73 млн рублей ― как за отходы. При этом в условиях Новосибирска на проект и экспертизу бетонной площадки в среднем необходимы 150-300 тысяч рублей. На строительство нужны 200-300 кубометров бетона, который стоит от 4 тысяч рублей за куб. В Здвинском районе — от 11 тысяч рублей за куб. Это без учета арматуры и т.д. Первый замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отмечал, что предприятия, у которых от 10 до 300 голов скота, просто не выдержат требования законодательства. Депутат Заксобрания, генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков также заявлял, что ни в одной стране мира сейчас нет такого жесткого закона об обращении с побочными продуктами животноводства, как в России, а также предупреждал, что это издевательство над отраслью и может привести к резкому сокращению поголовья КРС.

По его словам, вовлечение в производство органических удобрений всех отходов животноводства Новосибирской позволит региону полностью обеспечивать себя органическими удобрениями и снизить не менее чем на 50% объем закупок и использования минеральных удобрений, в том числе дорогостоящих фосфорно-калийных. Благодаря этому регион ежегодно сможет экономить около 3 млрд рублей. Напомним, в 2022 году новосибирские аграрии потратили на покупку минеральных удобрений 5,2 млрд. По словам Меламеда, вклад сельского хозяйства в ВРП Новосибирской области может увеличиться до 10%. Более того, полученные органические удобрения можно будет использовать не только на территории Новосибирской области, но и поставлять в соседние Омскую область и Алтайский край, где дефицит питательных элементов в почвах еще острей, а в будущем — и в Казахстан.

— Представители правительства региона четко обозначили намерения по комплексной поддержке агроинноваций и внедрению современных технологий переработки отходов на предприятиях АПК, а также разъяснили текущую неоднородную ситуацию с плодородием земель сельскохозяйственного назначения, — прокомментировала директор практики «Биоциклическая экономика» дивизиона «Экология» АСИ Арина Холщева.

При этом эксперты отметили, что использование минеральных удобрений в настоящее время не решает проблему воспроизводства плодородия почв Новосибирской области: вынос основных макроэлементов с урожаем из почвы в два раза выше внесения. Существенно воспроизвести плодородие почв и решить проблему сбалансированного питания растений могут только качественные органические и органоминеральные удобрения. Это подтвердили представители Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» и «Птицефабрики Октябрьская», заявив, что применение органических удобрений повышает урожайность сельхозкультур по сравнению с аналогичными участками, на которых используются минеральные удобрения.

— Экономика замкнутого цикла на нашем производстве во многом совпадает с государственным видением этого вопроса. Можно четко проследить зависимость урожайности от доли внесения органических удобрений: на участках, где они применяются, зерна собирается больше на 15-20%. А за счет эффективного планирования севооборота излишнее накопление веществ в почве не происходит, — рассуждает директор департамента производственного контроля «Сибагро» Андрей Андрианов.

Компания «Сибагро» уже много лет успешно применяет такую технологию переработки ППЖ. Отходы выдерживаются в специально оборудованных лагунах и площадках с последующим запахиванием твердой фракции и безвоздушным внесением в почву жидкой на глубину 40 см.

— Технологиям обращения с ППЖ на предприятии уделяется особое внимание. Они постоянно совершенствуются, и на это направляются существенные средства — инвестиции в переработку и безопасное экологичное внесение в этом году составят 260 млн рублей. В первую очередь это мероприятия по реконструкции и строительству лагун, увеличению площади внесения до 16 км за счет приобретения новых бустерных станций и шланговых систем, — пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова.

Она добавила, что на предприятии ведется строгий учет и контроль за объемом ППЖ на всех этапах — от сепарации и до внесения, для чего используются цифровые датчики и камеры видеофиксации.

— Нормативы к новому закону по вовлечению в оборот побочных продуктов животноводства (ППЖ) необходимо менять, так как в полной мере он не работает. Аграрии не используют ППЖ, потому что непонятно, как будут замерять содержание микроэлементов в почве, сколько можно вносить, чтобы не попасть на штрафы, а штрафы драконовские, которые не потянет даже крупное хозяйство, — признали участники круглого стола. — Необходимо на законодательном уровне пересмотреть устаревшие нормативы по микроэлементам. Эти ограничения сдерживают развитие отрасли и несут большие риски для сельхозтоваропроизводителей.

Участники круглого стола также заявили о необходимости на законодательном уровне пересмотреть нормативы по минеральным веществам и микроэлементам, которые сдерживают развитие отрасли и повышают риски для сельхозтоваропроизводителей. Это предложение будет включено в свод законодательных инициатив, который АСИ направит правительству РФ.

Стоит отметить, что состоявшийся в ходе «Архипелага-2023» круглый стол — первый прецедент, когда повестка переработки отходов животноводства обсуждалась в качестве решения проблемы снижающегося уровня плодородия почв на примере отдельного региона — Новосибирской области. Тенденция последних лет говорит об истощении гумусного слоя сельхозземель. Минеральные удобрения не могут переломить ситуацию, поэтому необходимо больше вовлекать в оборот органику, в том числе побочные продукты животноводства (ППЖ).

Проект «Тукос» по переработке отходов животноводства в органические удобрения реализуется агроинжиниринговой компанией АИК и поддерживается АСИ, а также стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени» и призером международного климатического конкурса «Зеленая Евразия».

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске «Сибагро» запустил установку по переработке отходов производства за 420 млн рублей.