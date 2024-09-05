«Фабрика Фаворит» допустила техдефолт по облигациями

Новосибирская компания ООО «Фабрика ФАВОРИТ» допустила техдефолт по облигациям. Сообщение об этом опубликовано на сайте раскрытия информации. Компания не выплатила инвесторам доход за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по второму выпуску облигаций. Ранее представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — неоднократно выражал обеспокоенность возможностью ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно исполнить обязательства перед инвесторами, напоминает финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

— По словам представителей компании, причина допущения технического дефолта — отсутствие оборотных средств на момент выплаты купонного дохода. Руководители фабрики заявили, что планируют разрешить ситуацию и направить выплату купонного дохода инвесторам до 18 сентября. Эта информация также указана в сообщении компании на сайте раскрытия информации, — пояснил финансовый консультант.

Аналитики консультанта напомнили, что согласно действующему законодательству, у эмитента есть 10 рабочих дней на то, чтобы совершить все необходимые выплаты и избежать наступления фактического дефолта. В случае ООО «Фабрика ФАВОРИТ» фактический дефолт может наступить 19 сентября.

Напомним, втором облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день.

Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 сентября запланирована выплата дохода за 35 купонный период на сумму 128 500 руб, а на 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, подчеркнули в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что перед выплатой купона оказались заблокированы счета у еще одной новосибирской компании, но в итоге эмитенту удалось избежать техдефолта и рассчитаться с держателями облигаций.