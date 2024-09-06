Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, затащив ее в квартиру в Новосибирске

Очередной вопиющий случай с участием мигрантов произошел в Новосибирске. Один из гостей из Средней Азии напал на 12-летнюю соседку и пытался ее изнасиловать. Инцидент произошел в двухэтажке в Заельцовском районе города вечером, 3 сентября.

Многодетная мать со своей ребятней гуляла на детской площадке. Когда подошло время кормить самого младшего, Светлана*, отправила старшую, 12-летнюю Лену*, домой за детской смесью. Через некоторое время женщина услышала истошные вопли дочери.

— Она звала на помощь и кричала, что ее хотят изнасиловать, — рассказала Infopro54 Светлана.

Мольбы ребенка издавались из квартиры соседа, проживающего этажом выше.

Бабушка Лены, которая в тот момент вышла к детям, отреагировала молниеносно, и что есть мочи рванула на помощь к внучке. Почти 10 минут женщина тарабанила в двери соседа-иностранца, прежде чем ей открыли. Оттуда, как ошпаренная, выскочила перепуганная внучка. Уже дома родные обнаружили на шее Лены следы от засоса.

На место происшествия вызвали полицейских. В свое оправдание иностранный специалист пояснил правоохранителям, что девочка вымогала у него деньги. Сотрудники полиции скрутили извращенца и доставили в отдел. Там он, по народной традиции, забыл русский язык и потребовал переводчика.

По словам матери школьницы, у Лены имеется небольшое расстройство психики: у нее отсутствует критическое мышление, часто бывают нервные срывы. Девочка стоит на учете у психиатров. Тем не менее, ребенок очень общительный, контактный и доверчивый. После случившегося Лена замкнулась в себе.

Как заявляет Светлана, это не первая выходка соседа. 25 августа среди бела дня женщина застала его в подъезде без штанов за непотребством.

— Это омерзительно! Я сообщила об этом участковому, однако, никаких мер в отношении извращенца принято не было, — утверждает собеседница.

По словам жильцов дома, мигрант проживает в их доме с января этого года. Регистрация на территории РФ у него закончилась еще в мае, однако, уезжать с нагретого места гость из ближнего зарубежья не торопится.

Вчера, 5 сентября, Заельцовский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, в отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Стоит отметить, что квартиру, где все произошло, продолжают сдавать в аренду. По словам соседей, накануне риелтор показывал ее другим потенциальным квартирантам — тоже иностранцам.

Ранее редакция сообщала о мигранте, домогавшемся школьниц, которые загорали на берегу озера в Новосибирске. Мужчина целовал и обнимал детей, а также предлагал вступить с ним в сексуальные отношения. Иностранца обвинили в совершении развратных действий в отношении малолетних. Уголовное дело в отношении него взяла на контроль глава СК РФ Бастрыкин.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.