Рекламодателям

«Кузина» не зафиксировала техдефолт и выплатила купонный доход

  • 26/06/2024, 09:49
Автор: Юлия Данилова
«Кузина» после техдефолта выплатила купонный доход
Для расчета с инвесторами компании пришлось погасить задолженность по налогам.

Новосибирская компания ООО «Кузина» не допустила фиксацию технического дефолта. Эмитент направил выплату купонного дохода 949 тысяч руб. по второму выпуску облигаций, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис капитал».

Напомним, технический дефолт компания допустила на минувшей неделе. У эмитента были заблокированы счета по решению ИФНС РФ в связи с неисполнением налоговых обязательств. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на дату техдефолта составляла 3,2 млн рублей

— Судя по сервису федеральной налоговой службы, действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам у компании отсутствуют, — отметили в «Юнисервис Капитал».

Напомним, второй выпуск облигаций «Кузина» разместила  в апреле 2023 года. Компания заняла на рынке 70 млн рублей. Срок обращения займа составляет 4 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

Дебютный выпуск облигаций компания погасила в августе 2023 года. Он привлекался для открытия кондитерских в Москве.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что финансовый консультант направил иск к «Кузине» в арбитражный суд.

Фото freepik, автор: jcomp.

36

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : технический дефолт облигации выплата купона


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Уплывший асфальт и рухнувшие деревья: фото последствий тропического ливня поделились жители Новосибирска
26/06/24 10:18
Общество Происшествия
Меру пресечения избрали подозреваемому по делу о пожаре в городе Обь
26/06/24 10:18
Право&Порядок
Кампус новосибирского «Академпарка» на 99% заполнен резидентами
26/06/24 9:50
Бизнес Власть
«Кузина» не зафиксировала техдефолт и выплатила купонный доход
26/06/24 9:49
Бизнес Финансы
Выросло количество ДТП с пострадавшими в Новосибирской области
26/06/24 9:35
Происшествия
Мария Седова: «Безопасность строительного производства в нашей стране приобретает ключевое значение»
26/06/24 9:00
Бизнес Недвижимость
Госэкспертиза одобрила внесенные изменения в проект четвертого моста в Новосибирске
26/06/24 8:38
Бизнес Власть Город
Прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска
26/06/24 8:13
Власть Общество
Информационные системы прослеживаемости снижают риск проверок для бизнеса
25/06/24 19:13
ПроБизнес
8 тонн топляка собрали на пляже «У моря Обского» в Новосибирске
25/06/24 17:42
Общество
«Жахает не по-детски»: на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч
25/06/24 17:34
Общество
Эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы
25/06/24 17:16
Образование
Почти половина россиян обращаются к риелторам при продаже вторичного жилья
25/06/24 16:43
Недвижимость
«Дожди, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску
25/06/24 16:28
Общество
Детский праздник и 2 тысячи деревьев подарил «Сибантрацит» жителям Линево
25/06/24 16:24
Общество
Ректору НГУ подарили китайский меч из Шаолиньского монастыря
25/06/24 16:24
Общество
Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом
25/06/24 16:21
«Дальше писать на снегу?»: тренд на имена депутатов на асфальте раскритиковали в Новосибирске
25/06/24 15:39
Общество
Почти на четверть снизилась цена на новые автомобили в Новосибирске
25/06/24 15:29
Общество
Первые «умные» пешеходные переходы появились в Новосибирске
25/06/24 15:25
Власть
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
26/06/24 9:00
Как оформить кредит без залога по программе с господдержкой для МСП
26/06/24 7:00
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25/06/24 10:52
Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске
25/06/24 9:00
Из цемента — бетон, из бетона — «Свой дом»: как развивается строительная отрасль в регионах Сибири, расскажут участники конкурса «Сибирь.ПРО»
24/06/24 15:04
«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области
21/06/24 11:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска