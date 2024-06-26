«Кузина» не зафиксировала техдефолт и выплатила купонный доход

Новосибирская компания ООО «Кузина» не допустила фиксацию технического дефолта. Эмитент направил выплату купонного дохода 949 тысяч руб. по второму выпуску облигаций, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис капитал».

Напомним, технический дефолт компания допустила на минувшей неделе. У эмитента были заблокированы счета по решению ИФНС РФ в связи с неисполнением налоговых обязательств. Сумма задолженности перед налоговой по данным из открытых источников на дату техдефолта составляла 3,2 млн рублей

— Судя по сервису федеральной налоговой службы, действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам у компании отсутствуют, — отметили в «Юнисервис Капитал».

Напомним, второй выпуск облигаций «Кузина» разместила в апреле 2023 года. Компания заняла на рынке 70 млн рублей. Срок обращения займа составляет 4 года. Привлеченные инвестиции «Кузина» планировала направить на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга.

Дебютный выпуск облигаций компания погасила в августе 2023 года. Он привлекался для открытия кондитерских в Москве.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что финансовый консультант направил иск к «Кузине» в арбитражный суд.