Новосибирский боец Андрей Пуляев подписал контракт с UFC

Боец из Новосибирска Андрей Пуляев одержал уверенную победу на турнире, организованном президентом UFC Даной Уайтом. Это событие произошло 27 августа в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Лиам Андерсон.

После завершения поединка Уайт объявил, что Андрей Пуляев подписал контракт с американской лигой.

Теперь у Андрея Пуляева есть все шансы проявить себя и войти в число лучших бойцов мира.

– Сразу после приезда из Лос-Анджелеса в Новосибирск наш спортсмен отправился в зал филиала школы единоборств «ШТОРМ», чтобы встретиться с одноклубниками и подарить памятные сувениры, – отмечается в посте школы.

Ранее редакция сообщала о том, что золото в Спартакиаде учащихся России взял спортсмен из Новосибирска.