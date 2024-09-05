Новосибирский боец Андрей Пуляев подписал контракт с UFC

Боец из Новосибирска Андрей Пуляев одержал уверенную победу на турнире, организованном президентом UFC Даной Уайтом. Это событие произошло 27 августа в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Лиам Андерсон.
После завершения поединка Уайт объявил, что Андрей Пуляев подписал контракт с американской лигой.
Теперь у Андрея Пуляева есть все шансы проявить себя и войти в число лучших бойцов мира.
– Сразу после приезда из Лос-Анджелеса в Новосибирск наш спортсмен отправился в зал филиала школы единоборств «ШТОРМ», чтобы встретиться с одноклубниками и подарить памятные сувениры, – отмечается в посте школы.
Ранее редакция сообщала о том, что золото в Спартакиаде учащихся России взял спортсмен из Новосибирска.
Источник фото: Школа единоборств «ШТОРМ»
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