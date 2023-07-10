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Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале

  • 10/07/2023, 16:23
По итогам второго квартала ВТБ нарастил объем факторингового бизнеса на 20% по отношению к первому кварталу 2023 года.

Портфель группы компаний, в которую входят ВТБ Факторинг, ВТБ Коммерческое финансирование и Открытие Факторинг увеличился на 37 млрд рублей ифакторинг превысил 221 млрд рублей. Количество активных клиентов выросло на 15% и составило около 1,2 тыс. единиц. 

В течение второго квартала ВТБ реализовал ряд крупных сделок, как в традиционном факторинговом бизнесе, так и в новых продуктовых направлениях, включая цифровые активы и ABL (asset based lending), где компания обладает уникальной для российского рынка практической экспертизой.

«Активное восстановление объемов факторингового бизнеса во втором квартале имеет комплексные причины. Большую роль играет эффект адаптации российского бизнеса к новым экономическим условиям и восстановление цепочек поставок, включая трансграничные. Позитивные тенденции в экономике в первом полугодии, улучшение финансового положения компаний и рост спроса на факторинг со стороны наших постоянных клиентов в совокупности с широким продуктовым предложением позволили нам вырасти на 15% с начала года и выйти на объемы середины 2021 года», – отмечает генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК) Игорь Внуков.

ВТБ Факторинг (ГК) является дочерней компанией Банк ВТБ (ПАО) и включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. ВТБ Факторинг является автором самой первой и самой крупной сделки с ЦФА в России. На дату публикации релиза общий объем сделок с ЦФА при участии ВТБ Факторинг составляет более 16 млрд рублей.

Фото freepik.com/author/freepik

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : факторинг ВТБ


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