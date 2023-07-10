Организована проверка из-за складирования строительных материалов на Красном проспекте

Прокуратурой города организована проверка по факту угрозы жизни и здоровью людей на Красном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— При производстве ремонта фасада здания на тротуаре складированы строительные материалы после демонтажа фасада здания на ул. Красный Проспект, 26, что препятствует передвижению пешеходов и создает угрозу их жизни и здоровью, поскольку они вынуждены обходить препятствие по проезжей части дорожного полотна, — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит действия подрядной организации и организации-заказчика в части осуществления контроля за производством ремонтных работ.

Напомним, что не так давно прокуратура проводила проверку всех аттракционов. В ходе проверки установлено, что владельцы нескольких из них эксплуатируют устаревшую технику, в том числе с техническими неисправностями. Кроме того, на некоторых аттракционах отсутствует обязательная информация о правилах пользования и не используются измерительные средства веса и роста.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура организовала проверку по факту обрушения фасада стоквартирного дома в Новосибирске.