Фальшивая красная икра может заполонить прилавки Новосибирска

В ближайший месяц эксперты ожидают увеличение доли поддельной красной икры в Новосибирске. Неутешительный прогноз связан с резким подорожанием настоящего рыбного деликатеса.

Уже сейчас в магазинах сибирской столицы красная икра стоит от 11 до 13 тысяч рублей за килограмм. За год цена на неё подскочила на 30-40%. В предстоящем декабре эксперты прогнозируют повышение цены на продукт ещё на 10%.

На новогодних столах новосибирцев блюда из красной икры стали уже традиционными. Однако в этом году деликатес стал недоступным для большинства семей с невысокими доходами. В связи с этим, считают эксперты, увеличится доля фальсификата. Как правило, торговцы некачественной икрой, а то и вовсе подделкой, активизируются в преддверии Нового года. Они сбывают сомнительный товар по объявлениям, ходят по офисам, используя «откатанную» легенду про родственников на Дальнем Востоке, которые занимаются икрой.

— В этом году, я уверена, их будет больше, доля фальсификата и искусственной икры тоже вырастет. Многие захотят воспользоваться этой ситуацией. Мы уже видим подозрительно дешёвые предложения. Цена закупки качественной икры в оптовом сегменте, в регионах, где её производят, около 8000 рублей. Как она в рознице в Новосибирске может стоить 6000-7000 рублей? Никак. Поэтому потребителям нужно быть очень внимательным, и не покупать икру у сомнительных продавцов и по цене, которая существенно ниже рыночной, — поделилась с BFM-Новосибирск директор компании «ИКРА ВСЕМ» Оксана Люмах.

Причиной дефицита и подорожания красной икры в этом году называют как плохую путину, так и общую инфляцию, рост расходов компаний за оплату труда сотрудникам. Однако, при этом отмечается, что цена красной рыбы, выросла не так сильно.

Ранее редакция сообщала о том, что подорожание рыбного деликатеса наблюдалось и в прошлом году. Тогда в преддверии Нового года цены на данный вид продукта поднялись на 20%. Самой дорогой была икра из кеты стоимостью 9472 рубля за килограмм.