Налоговики объяснили кто и как должен платить туристический налог в Новосибирске

Туристический налог обязаны платить организации и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в гостиницах, отелях, хостелах. Эти объекты должны быть в собственности плательщиков, а также входить в реестр классифицированных средств размещения.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Новосибирской области Степан Жигулин подчеркнул, что налогоплательщик должен будет вносить платеж по налогу только после того, как гость полностью с ним рассчитается за услугу.

Например, турист планирует проживать в гостинице Новосибирска в августе, в марте он оплатит первую половину стоимости временного проживания, а в июне — оставшуюся сумму. Значит, туристический налог в данном случае должен быть уплачен не позднее 28 июля 2025 года по ставке 1%, но не менее 100 рублей за день.

— Налогоплательщики должны будут представлять декларацию в налоговый орган по месту нахождения средства размещения в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Срок уплаты туристического налога — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, — уточнил Жигулин.

Туристический налог не включен в Единый налоговый платеж. Для его уплаты нужно будет сформировать платежное поручение на определенный КБК по месту нахождения объекта размещения.

В Новосибирской области предусмотрен дополнительный список льготников, которые не будут платить туристический налог. Свой статус им придется подтверждать официальными документами.

Напомним, с 1 января 2025 года в Новосибирске и Бердске вступает в силу туристический налог. Такое решение утвердили депутаты городов. В 2025 году налог составит 1% от налогооблагаемой суммы в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, в 2029 году — 5%.

Напомним, представители индустрии гостеприимства Новосибирска были против введения туристического налога, а также говорили о том, что его нужно окрасить.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что последствия введения туристического налога могут быть неожиданными.