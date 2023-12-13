В преддверии Нового года цены на красную икру поднялись на 20% в Новосибирске

С наступлением последнего месяца года сибиряки традиционно готовятся в предстоящему праздничному застолью. Ну а какой Новый год без бутербродов с красной икрой, ставшими для новосибирских семей символом привлечения достатка в дом.

Цена на данный рыбный деликатес повышается с каждым годом, особенно это становится заметно в конце декабря. В Новосибирске она выросла за год на 20%.

Мы сравнили цены в крупных продуктовых сетях с ценами частников.

В «Ашане» красная икра лосося стоит 2700 рублей за 440 граммов.

В «Ленте» полкилограммовая банка лососевой икры обойдется в 3158 рублей. Икру кижуча можно здесь купить по 9000 рублей за килограмм, деликатес из кеты того же веса стоит 9472 рубля. Икра горбуши дешевле — 7367 рублей.

В «Метро» полкилограмма лососевой икры предлагается купить за 3500 рублей, икру нерки того же объема за 4230 рублей. В этом же магазине 700 граммов горбуши стоит 4900.

Частники готовы продать новогодний деликатес дешевле, чем в магазинах.

Килограмм икры горбуши на Авито предлагают за 5300, кеты — 5800, кижуча — 6300 рублей.

Продавцы отмечают, что перед продажей обязательно дают деликатес попробовать, проверить, так же готовы предоставить все необходимые документы на свой продукт.

Ранее редакция сообщала о подорожании продуктов на прилавках новосибирских магазинов. Лидерами в этом рейтинге стали овощи и куриные яйца.