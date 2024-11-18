В краже рюкзака обвинил новосибирских медиков скорой помощи гость из Новокузнецка

Из ревности сибиряк избил бывшего парня своей девушки и распылил ему в глаза перцовый баллончик, а после скрылся.

Инцидент произошел утром 17 ноября, когда в главном корпусе горбольницы была нажата тревожная кнопка.

Прибыв на место, бойцы увидели пьяного 19-летнего парня из Новокузнецка, который ругался с персоналом. Гвардейцы вывели нарушителя на улицу.

Как выяснилось, в Новосибирск он приехал к своему другу, с которым вместе посетил ночной клуб.

— Около 8 часов утра, выйдя из клуба, он договорился о встрече со своей бывшей девушкой. Но бывшая приехала не одна — её привёз нынешний местный жених, — говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Как уточнили гвардейцы, житель Новосибирска избил экс-возлюбленного своей девушки и распылил ему в глаза перцовый баллончик, после чего скрылся.

Бригада скорой помощи, проезжавшая мимо, обнаружила пострадавшего на площади Ленина. Они оказали ему первую помощь и доставили в городскую больницу. Причиной конфликта с медицинским персоналом стало то, что во время утренних событий он потерял свой рюкзак и документы, и по какой-то причине подумал, что они были украдены сотрудниками больницы.

После того как все детали этой печальной истории стали известны, молодой человек пришёл в себя, а стражи порядка сопроводили его до такси.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске укравший продукты подросток едва не устроил разборки в стиле 90-х.