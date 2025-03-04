Фальшивую рекламу опасных препаратов распространяют в Новосибирске

В почтовых ящиках жителей Новосибирска появилась рекламная продукция под заголовком «ПроЗдоровье». В листовках рассказывается о чудодейственных препаратах, которые, как утверждается, способны улучшить здоровье.

Однако специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области предупреждают, что эти лекарства могут быть не только неэффективными, но и представлять опасность для здоровья человека.

По информации ведомства, в рекламе используются изображения вымышленных врачей и пациентов, которые утверждают, что лекарства очень эффективны. Это побуждает жителей Новосибирска покупать сомнительный товар.

— Реклама обманчива также из-за отсутствия информации об издателе, тираже и достоверных данных о качестве и безопасности препаратов, — подчеркивают в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора добавляют, что сегодня в ненастоящих рекламных объявлениях можно найти разнообразные товары: патчи для ног, которые обещают избавление от одышки и токсинов, гели для повышения мужской потенции, а также средства от папиллом и для улучшения зрения. Эти «чудо-средства» предлагают приобрести через интернет или на стихийных распродажах в спальных районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска продал товары на 10 млн рублей и скрылся в Таиланде.