На старт, внимание, марш! Новосибирская область готовится к выборам—2025

Разговоры о том, что выборы-2025 года в Новосибирской области станут одними из наиболее скандальных в России муссируются на разных уровнях. В качестве доводов приводятся разные аргументы. Один из них — переход политтехнолога-единоросса, экс-министра региональной политики Андрея Клюзова в администрацию президента России в Москву. Он успешно провел губернаторскую (2023 год) и президентскую (2024 год) кампании, а также реализовал сложный проект по отмене прямых выборов мэра Новосибирска. Также при нем состоялось вытеснение несистемной оппозиции из горсовета.

Политические тенденции

По словам доцента кафедры политологии НИУ НГУ Надежды Пономаренко, Новосибирская область достаточно сложный с политической точки зрения регион. Причиной тому является широкий спектр политических сил, влиятельные политические и бизнес-элиты, а также высокий протестный потенциал. Эксперт выделяет в регионе несколько основных политических тенденций:

— Первая тенденция, которую я бы отметила — это усиление напряженности внутри политической элиты как по линии межпартийной, так и внутрипартийной. Сложность в том, что пока эту напряженность не стараются разрядить или прийти к разумному компромиссу. Вторая тенденция проявляется в стремлении ряда бизнес-групп увеличить свое политическое влияние, в частности строительное лобби активно стремится усилить и расширить свой политический ресурс через участие в предстоящих электоральных кампаниях. Третья тенденция — активное переформатирование ряда партий, — говорит Надежда Пономаренко.

Выборы-2025

Официального старта выборам 2025 года еще не было, но интриги и закулисные разборки в регионе уже ведутся. Некоторые представители власти, а также бизнес-элиты начали подготовку «своих» кандидатов на округах. Иногда новые игроки появляются на территориях, на которых исторически работают другие депутаты.

— Я бы не стал утверждать, что подобные технологии применяются впервые. Это неправда. Споры между потенциальными кандидатами, как и различного рода договоренности о поддержке определенных кандидатур были всегда. Просто сегодня в связи с определенными политическими ситуациями в стране и на международном уровне, меняется восприятие событий, — констатировал политтехнолог Владимир Леонтьев.

При этом собеседник редакции не видит на данный момент какой-либо угрозы ходу выборов ни в региональное Заксобрание, ни в горсовет.

— Одно латинское выражение гласит: «Победа любит подготовку». В Новосибирске сейчас такая подготовка и ведется. Идет взвешивание, прощупывание реперных точек, на которые можно будет потом опираться. Поэтому обстановка в регионе хоть и непростая, но нестандартной не является. Это нормальный политический градус, — уверен эксперт.

Надежда Пономаренко считает, что в Новосибирске выборы 2025 года станут борьбой персон.

— Дело в том, что политика в Новосибирске персонализированная. В частности, данная особенность выражается в том, что партии очень часто выступают площадками для реализации потенциала и амбиций отдельных политиков — мы не раз наблюдали ситуацию, когда политический лидер менял партийную принадлежность, как только партия переставала отвечать интересам данного политика. В предстоящей кампании уже сейчас мы видим ярких влиятельных политиков, которые, скажем так, хотят расширить свое «политическое жизненное пространство» и готовы к серьезной борьбе за него. В этой связи возможны конфликты между однопартийцами — в частности между старожилами и новой гвардией — в ряде округов, — говорит собеседница редакции.

Она добавила, что в регионе очень серьезная доля личностно ориентированных избирателей. И поддержка кандидатов во многом будет зависеть от качества их работы в рамках оргмассового-направления избирательных кампаний.

— Если же мы говорим о поддержке партий спонсорами и бизнес-элитами, то здесь возможны изменения. Происходит своеобразная эволюция ряда партий — приходят новые люди с серьезными управленческими ресурсами, безусловно меняются спонсоры — влиятельные объединения начинают подготовку к предстоящей электоральной кампании, заключены первые договоренности, — говорит Надежда Пономаренко.

Прогнозы

По мнению Владимира Леонтьева, осенние выборы в Заксобрание региона и горсовет города будут не только высококонкурентными, но и непростыми. Он полагает, что они окажутся острее выборной кампании 2020 года.

— Во-первых, в регионе накопился очень большой избирательный опыт. Во-вторых, политическая обстановка в стране и мире способствует тому, что люди почувствовали определенную силу и уверенность в своем голосе. В-третьих, подросло поколение, которое готово заявить о себе, высказать свою позицию, и помериться силами с мастодонтами. Это касается не только самовыдвиженцев, но и малых партий. Каждый из участников кампании будет пытаться увеличить свое влияние и заполучить больше голосов. Причем, шанс есть у всех. Он зависит от активности кандидатов и, как бы это было ни банально, от материальных возможностей. Потому что выборы — дело затратное, — констатирует собеседник редакции.

Надежда Пономаренко также считает, что выборы в регионе будут очень конкурентными, а выборная кампания — сложной. При этом эксперт не исключает серьезных конфликтов.

— В регионе действуют очень амбициозные бизнес- и политические элиты, которые не всегда готовы к поиску компромисса. Большая часть бизнес-истеблишмента руководствуются принципом «все или ничего», естественно и бизнес, и политические лидеры предпримут попытку максимально реализовать амбиции в рамках предстоящей кампании. Я пока не вижу института или человека, который может эти амбиции уравновесить и договориться о разумном компромиссе, — отмечает эксперт.

При этом собеседница редакции считает, что вектор политического противостояния в Новосибирске в 2025 году изменился, поскольку внесистемная оппозиция исключена из данной кампании.

— Если кампания 2020 года включала противостояние по линии партия власти и системная оппозиция против внесистемной оппозиции, то в предстоящей кампании противостояние перемещается по линии системных партий, — говорит Надежда Пономаренко.

Напомним, на выборах 2020 года в региональном Заксобрании «Единая Россия» получила 44 из 76 мандатов, КПРФ — 14, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 3, «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по 2. Три места досталось самовыдвиженцам.

Что касается Горсовета Новосибирска седьмого созыва, то 23 мандата получили представители «Единой России», 8 – КПРФ, 4 – ЛДПР, «Зеленые» и «Родина» – по одному.

Кандидаты и прогнозы партий

Новосибирское региональное отделение партии «Справедливая Россия» одно из первых дало старт предвыборной кампании. В начале февраля депутат Государственной Думы Александр Аксёненко представил «Команду справедливости», которой предстоит вступить в битву за электорат.

О формировании команды заявили в партии «Пенсионеры за социальную справедливость». В Новосибирском отделение партии рассказали, что намерены получить 4-5 мандатов в региональном Законодательном собрании и представили новых членов. Одним из них стал депутат Законодательного собрания Андрей Пак. Он прошёл в парламент по списку «Партии пенсионеров», а нынче перешёл в СРЗП.

1 марта Единая Россия определилась с кураторами, которые будут координировать работу предвыборных штабов, действия региональных отделений партии и кандидатов от ЕР на территориях в 2025 году. Новосибирскую область закрепили за сенатором (от Заксобрания Новосибирской области), членом Высшего совета ЕР, членом президиума Центрального совета сторонников ЕР Александром Карелиным.

Ранее в число уполномоченных от партии на выборах в регионах Сибири входил депутат Госдумы Виктор Игнатов. Но в декабре прошлого года он покинул пост руководителя межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу и президиум Генсовета партии.

В региональном отделении ЛДПР корреспонденту Infopro54 рассказали, что на предстоящих выборах кандидатами от партии станут люди, которых новосибирцы хорошо знают и доверяют.

— Они рядом живут и работают, они не гости в своём районе, а очень хорошо знают обо всех проблемах, готовы немедленно включаться в работу, их личная позиция открыто и честно представлена в социальных сетях. Конкретные персоналии пока не раскрываются, — отметили в реготделении.

Стоит отметить, что руководителем аппарата реготделения партии по взаимодействию с органами государственной власти стала бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По мнению политологов, она усиливает позиции ЛДПР.

В ЛДПР не стали раскрывать информацию о планах на мандаты, но уверены, что борьба предстоит острая.

— Ни для кого не секрет, что развитие города тесно связано с интересами застройщиков, продвигающих своих «ресурсных» кандидатов. Но мы уверены, что жители, которые хотят быть услышанными, иметь возможность решать, что и как благоустраивать, какие направления работы мэрии усиливать, отдадут свои голоса за тех, кто знает свой город, любит его и умеет работать, — отметили в реготделении ЛДПР.

Секретарь по выборным компаниям Новосибирского обкома КПРФ Роман Яковлев в ответ на запрос редакции напомнил, что кандидатов на выборы выдвигает конференция Новосибирского областного отделения КПРФ — высший партийный орган в регионе.

— В сентябре 2025 года в Новосибирской области пройдут выборы всех уровней, начиная от сельских Советов и заканчивая законодательным собранием региона. В общей сложности новосибирцам предстоит избрать более 3000 депутатов. КПРФ ставит задачу выдвижения кандидатов по всем округам — в каждом районе, в каждом муниципалитете Новосибирской области, — отметил он.

При этом Роман Яковлев считает, что и Законодательное собрание Новосибирской области, и Совет депутатов города Новосибирска в следующем созыве могут стать двухпартийными.

— Основная борьба развернется между представителями «партии власти» и кандидатами от Коммунистической партии Российской Федерации — главной оппозиционной силы в регионе. Наша задача — создать мощные фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области, горсовете Новосибирска, а также в других муниципальных образованиях и районах региона, — отметил собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала, что на февральской сессии Законодательного собрания Новосибирской области утверждена новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент.