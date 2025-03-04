Семья экс-депутата Хельги Пироговой* собирает средства на её лечение от рака

Недавно в Новосибирске объявили сбор средств на лечение бывшего депутата горсовета Хельги Пироговой* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 декабря 2023 года), которая недавно столкнулась с тяжелым заболеванием. Но в связи с вступившим в силу 1 марта законом о спецсчетах для иноагентов, искреннее желание помочь человеку с юридической точки зрения может стать потенциально опасным шагом.

Уточним, иноагент Хельга Пирогова* с 2022 года жила за границей. Она покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело за пост в соцсетях. В публикации экс-депутат резко высказывалась о российских военнослужащих. А ни так давно она призналась, что у нее выявили рак четвертой стадии. Сейчас Пирогова* активно рассказывает в соцсетях о всех этапах лечения. В одном из постов она уточнила, что не нуждается в финансовой помощи.

Но в начале февраля друзья и близкие бывшего депутата открыли сбор на лечение. Подруга Пироговой* в соцсетях уточняет, что деньги можно перевести через российские карты на имя мужа Хельги, который не является иноагентом. Уточняет она и необходимую сумму: 57 800 евро (5,3 млн рублей).

Теперь напомним, что согласно новому закону, который вступил в силу с 1 марта 2025 года, все финансовые переводы, связанные с иноагентами, будут зачисляться на специальные рублевые счета. Эти счета откроются только в том случае, если иноагент зарегистрирован в России и официально признан таковым. Снять же средства с этих счетов можно будет только в случае снятия статуса иноагента. Так что любая финансовая помощь может быть расценена как поддержка тех, кто активно критикует власть и противостоит российской государственной политике.

— Такая ответственность предусмотрена ст. 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности» и ст. 284.1 УК РФ (за повторное совершение административного правонарушения, — рассказал юрист Валерий Дмитренко Сиб.фм.

При этом эксперт уточнил, что прямой ответственности за донаты иноагентам не предусмотрено, если помощь ограничивается переводом денежных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что на округа депутатов-иноагентов назначили кураторов в горсовете Новосибирска.