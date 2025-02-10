Житель Новосибирска продал товары на 10 млн рублей и скрылся в Таиланде

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор предпринимателю, который обвинялся в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчина обманул более 200 человек, которые заказали у него мобильные телефоны и другую электронику. После получения денег предприниматель скрылся в Таиланде.

— В ходе предварительного расследования обвиняемый скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск. Его местонахождение было установлено, злоумышленник находился в Королевстве Таиланд, откуда был экстрадирован на территорию РФ, — сообщили в суде.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что суд избрал меру пресечения новосибирцу, склонившему подростка к диверсии. Он признал вину и раскаялся в содеянном.