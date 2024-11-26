В Новосибирской области осталось три долгостроя

За четыре года Новосибирская область практически в 20 раз сократила количество проблемных объектов. На сегодняшний день в регионе осталось три долгостроя. Об этом рассказал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. В 2024 году в области восстановлены права порядка 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для сравнения: по состоянию на декабрь 2023 года на территории Новосибирска располагаются 22 долгостроя.

— На сегодняшний день у нас в едином реестре проблемных объектов осталось всего три жилых дома, это порядка 700 человек. И мы планируем, что на начало 2025 года это останется один объект по улице Дуси Ковальчук, который достраивается региональным фондом, — рассказал он.

По его словам, один из наиболее проблемных домов — долгострой на ул. Вилюйской,5 — сейчас проходит итоговую проверку.

Дмитрия Богомолов подчеркнул, что строительный комплекс Новосибирской области показывает положительную динамику развития. По масштабам жилищного строительства регион удерживает лидирующие позиции.

— С начала года 2024-го уже введено в эксплуатацию 2,149 млн кв. метров жилья. При плане, который нам поставлен федеральным центром 2,154 млн кв. метров. Соответственно, прекрасно понимаем, что этот план будет 100% выполнен и даже перевыполнен, — отметил он.

Тем не менее, на строительном рынке Новосибирска начинается передел. Ключевая ставка ЦБ докатилась до заметного влияния на сделки по земле. В городе уже есть прецеденты, когда застройщики выставляют на продажу земельные участки, по которым получено разрешение на строительство, для того чтобы снизить проценты по проектному финансированию, сообщил независимый аналитик-практик по новостройкам Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала, что продажи квартир в новостройках Новосибирской области продолжают падение.