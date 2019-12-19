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Фармпроизводители осваивают маркировку

Новосибирская компания первой в России начала наносить QR-код на всю свою продукцию.
  • 19/12/2019, 10:09
Автор: Юлия Данилова
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Иногда производителям приходится за одну и туже пачку платить нескольким участникам рынка: за продвижение продукции, за ее размещение на полке.

— Идея маркировки продукции у нас появилась давно. Отрасль была еще не готова осваивать эти технологии, но государство с 2014 года четко обозначало, что это вектор обеспечения безопасности населения, борьбы с контрафактом и подделкой. Многие говорят, что маркировка — это попытка государства контролировать отрасль. Но дело в  том, что мы и так отчитываемся, подаем все необходимые сведения в надзорные органы. Маркировка больше нужна самим участникам рынка. Она позволяет определить добросовестных игроков и нелегалов, — сообщила на пресс-конференции гендиректор АО ПФК «Обновление» Владлен Калустов.

Новосибирская компания первой в России начала наносить QR-код на всю выпускаемую продукцию. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года.

— Мы разработали, внедрили и отслеживаем систему прохождения маркировки товаров на многих рынках. В фармацевтике этот процесс шел наиболее сложно. На ранних этапах мы сталкивались с разным мнением участников отрасли, был очень высокий уровень негатива со стороны зарубежных фармкомпаний, — рассказывает исполнительный директор Центра развития перспективных технологий (Оператор единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров, Москва. — Ред.) Дмитрий Алхазов.

Он подчеркнул, что ПФК «Обновление» — единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей свой продукции.

— QR-код позволяет нам получать всю информацию о своей продукции: где она продается, как на нее реагируют потребители, работать с рекламациями, — перечисляет Калустов.

Объем инвестиций в оборудование для нанесения QR-кода на продукцию бизнесмен не называет, но отмечает, что «они предусмотрены в общей программе инвестиционного развития компании и автоматизации всех процессов».

— Пока система не работает в полной мере, но мы можем уже сейчас в любой аптеке взять нашу продукцию, отсканировать пачку и посмотреть, поставляли ли мы ее в эту точку или это «перелив», то есть аптека взяла препарат «на стороне». Это очень экономически выгодно компании. Нам иногда приходится за одну и ту же пачку платить нескольким участникам рынка: за продвижение продукции, за ее размещение на полке. Это тоже экономия, которая может быть даже больше, чем затраты, вложенные в систему маркировки, — говорит Владлен Калустов. — Надеемся, что государство сделает шаг в сторону производителей, и мы получим более обширную информацию, связанную с перемещением нашего продукта. В идеале мы бы хотели видеть все, что с ним происходит в режиме онлайн.

Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Елена Хрусталева добавила, что после полного запуска системы маркировки ведомство ожидает повышения лекарственной безопасности пациентов.

— Это новая система общественного контроля. Потребители могут скачать приложение и с его помощью также отслеживать качество продукции. Все лекарственное обеспечение на всех этапах будет максимально прозрачным. Система маркировки позволит исключить ситуации, когда препарат изъят из обращения, но несмотря на это продается в аптеках или применяется в лечебных учреждениях, — поясняет она.

Сегодня на территории Новосибирской области работают 2,5 тысячи лицензиатов — юрлиц, являющихся субъектами обращения лекарственных препаратов.

С 1 июля 2020 года в России планируется ввести систему мониторинга движения лекарственных средств. Решение о переносе срока вступления закона в силу (ранее было с 1 января 2020 года) Госдума приняла на минувшей неделе. По данным Росздравнадзора, за 9 месяцев 2019 года были выявлены и изъяты 12 серий четырех торговых наименований поддельных медицинских препаратов. За этот же период ведомство обнаружило 170 серий 113 лекарств, признанных некачественными. Из них 75% — российского производства.

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