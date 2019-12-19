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Итоги года и тренды в HR-индустрии

  • 19/12/2019, 10:05
Екатерина Стародубцева, основатель рекрутингового агентства Hurma Recruitment и агентства по найму топового и эксклюзивного персонала Creative Search:

— Этот год показал, что нужно продолжать активнее работать с поколением Y и Z. Они растут, развиваются и постепенно начинают занимать руководящие позиции. Если мы в прошлом году говорили про то, что все в мире быстро меняется, то в этом году могу сказать, что все меняется еще быстрее. И теперь точно нужно быть начеку и отслеживать тренды в развитии компаний и брендов, которые могут «выстрелить» в ближайшие годы. Такая внимательность и осведомленность, особенно в вопросах команды, позволят сохранить бизнес в будущем.

Основными итогами 2019 года могу выделить:

— Запрос на максимальный аутсорс как отдельных людей, так и целых команд становится все больше и больше. В 2019 году эта тенденция наметилась очень активно. И все, что можно отдать внешним сотрудникам, им теперь и отдается. Полагаю, что фриланс и аутсорс станут главным запросом от заказчиков в 2020 году. Это объяснимо, так как внешним командам ставят конкретные задачи, обозначают сроки, что сложнее сделать с людьми в штате, и глобально аутсорс для любого проекта стоит дешевле, чем найм внутреннего сотрудника или целого отдела. В свою очередь, внешние агентства и люди капитализируют свое время, берут на себя риски и готовы нести ответственность, в том числе и финансовую. Под конкретные задачи теперь привлекают не тех, кто свободен на рынке, а лучших. Плюс, конечно, человек в штате не всегда имеет доступ к тем ресурсам, которые есть у внешних команд. Обременение большим штатом становится угрозой проиграть в будущем. Сегодня мы формируем пулы и рейтинги внешних исполнителей под запросы заказчиков.

— Смешанные компетенции. Именно такие качества прежде всего ищут собственники и топы в людях. Самые ценные кадры — а особенно это видно в индустрии HoReCa, — это люди с системным и одновременно креативным мышлением. Основной запрос на таких специалистов, у которых есть навыки и дизайнера, и маркетолога, и аналитика. Например, это управляющие с пониманием технолога и так далее. Параллельно с этим растет запрос на развитие у ключевых сотрудников таких навыков, как умение мыслить самостоятельно и креативно, способность стремительно воплощать идеи в бизнес и максимально быстро тестировать свои гипотезы. Сотрудники с такими компетенциями — это и есть представители нового поколения, способные лавировать в своих умениях. Второй важный запрос — на людей с развитыми soft skills (гибкими навыками) или на тех, кто хочет в себе их развить. Эти навыки в подавляющем большинстве приобретаются в компаниях, на цифровых платформах, школах при ресторанах и отелях. Уже видно, что вузы стали конкурировать не столько друг с другом, сколько с большим количеством фирм и организаций — ведь можно приобрести знания в процессе работы. Молодые специалисты будут отдавать предпочтение тем компаниям, которые заинтересованы в обучении сотрудников, — и не на словах, а на деле. Поэтому всевозможные школы при компаниях — новый тренд и запрос поколения. И именно таким компаниям проще и быстрее найти сотрудников.

— Реакцией на все эти изменения стал запрос на обучение, аудит существующих систем и стратегические сессии, позволяющие определить основные запросы, связанные с точками роста компании и, как следствие, трансформация оргструктуры.

— Личный бренд первого лица и HR-бренд компании. Этот тот инструмент, который уже нельзя игнорировать, лучшие кадры на рынке и на репутацию компании ориентируются, и пристально смотрят на бренд ее основателя. Этот тренд четко прослеживается в поиске executive персонала — теперь потенциальный кандидат запрашивает подробное досье на компанию и ее руководителя. И в таких условиях борьбы за кадры, соответственно, высок процент обращений за эффективными инструментами управления репутационными рисками.

— И последний очевидный тренд, который сформировался по итогам этого года и закрепится в 2020-м — это тренд на счастье. Время и счастье становятся важнейшими ценностями для людей. Теперь бизнес не просто должен приносить пользу, но и делать людей счастливыми, а ресторанный и отельный бизнес как никой другой обнажает эту потребность. Поэтому основной задачей для топ-менеджеров, HR-отдела и отдела маркетинга будет продумать формат того, как создаваемая вами среда подстраивается под индивидуальное ощущение счастья каждого пользователя, как организовать и экономить время сотрудников и клиентов, в том числе и свободное.

Материал и фото предоставлены коммуникационным агентством Vizluv

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