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ФАС предлагает дисквалифицировать глав департаментов по тарифам в регионах

  • 10/01/2025, 13:30
ФАС предлагает дисквалифицировать глав департаментов по тарифам в регионах
Причина — неисполнение более трех предписаний антимонопольщиков за один год

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, в соответствии с которым глав региональных руководителей органов тарифного регулирования, которые не исполнили более трёх предписаний ФАС в этой сфере, будут дисквалифицировать на три года. При этом все штрафы, предусмотренные КоАП, предлагается исключить. Таким образом служба намерена пресечь многочисленные нарушения законодательства в сфере госрегулирования тарифов.

Добавим, что дисквалификация за такие нарушения в КоАП существует и сейчас. Но для того, чтобы избежать столь жесткой меры руководители органов тарифного регулирования могут избрать альтернативную санкцию в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Новый же законопроект лишит их этой возможности, оставив лишь одну опцию — дисквалификацию до трех лет. В ФАС объяснили это тем, что практика, предусматривающая наложение штрафа, «не способствует предупреждению совершения новых правонарушений».

Помимо этого, поправки предусматривают запрет назначения на должность руководителей региональных органов тарифного регулирования на срок более четырёх месяцев без согласования с ФАС. Также у регионов появится возможность введения специального правового режима тарифного регулирования и пересмотра предельных уровней тарифов в случае неоднократного неисполнения решений федеральной службы.

В Федеральной антимонопольной службе подсчитали, что только за прошлый год было вынесено 310 предписаний в сфере регулируемых тарифов. В результате из тарифов в сфере ЖКХ и энергетики было исключено более 29 млрд руб. экономически необоснованных затрат.

Напомним, в 2023 году новосибирский пенсионер Владимир Аркадьевич Леонтьев пожаловался президенту России Владимиру Путину на резкий рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Его видео-обращение было озвучено в ходе прямой линии президента

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт вырастет почти на 25 процентов в Новосибирской области. 

Фото freepik , автор: racool-studio

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФАС дисквалификация департамент по тарифам


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