ФК «Сибирь» из Новосибирска меняет тренерский штаб

Футбольный клуб «Сибирь», базирующийся в Новосибирске, принял решение об увольнении тренерского штаба. Как сообщает пресс-служба команды, из состава были уволены:
— Специалисты продолжат работу на других должностях в структуре ФК «Сибирь», — говорится в сообщении.
Сейчас завершается процесс формирования нового тренерского штаба. В ближайшие дни команда будет представлена в обновлённом составе.
Жители Новосибирска по-разному восприняли решение своего любимого клуба.
— Весело год начинается.
— Всем нашим великим мастерам тренерского цеха желаю больших побед и великих достижений.
— Вот это поворот.
Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» проиграл астраханскому «Волгарю». Счет в матче 1:0.
Источник фото: пресс-служба ФК Сибирь
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru