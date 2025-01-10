ФК «Сибирь» из Новосибирска меняет тренерский штаб

Футбольный клуб «Сибирь», базирующийся в Новосибирске, принял решение об увольнении тренерского штаба. Как сообщает пресс-служба команды, из состава были уволены:

Евгений Обгольц — старший тренер;

Денис Бухряков — тренер;

Иван Нагибин — тренер по физической подготовке;

Александр Ерохин — тренер вратарей.

— Специалисты продолжат работу на других должностях в структуре ФК «Сибирь», — говорится в сообщении.

Сейчас завершается процесс формирования нового тренерского штаба. В ближайшие дни команда будет представлена в обновлённом составе.

Жители Новосибирска по-разному восприняли решение своего любимого клуба.

— Весело год начинается. — Всем нашим великим мастерам тренерского цеха желаю больших побед и великих достижений. — Вот это поворот.

Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» проиграл астраханскому «Волгарю». Счет в матче 1:0.