Проект «Южного транзита» в Новосибирске оценивается в 385 миллионов рублей

Стоимость разработки проекта Южного транзита в Новосибирске составит 385,8 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из средств регионального бюджета. Проектно-изыскательские работы планируется провести в два этапа.

Как сообщает РБК Новосибирск, контракт на выполнение данных работ был заключен между государственным казенным учреждением Новосибирской области «Мост» и компанией «Росинсталпроект».

«Южный транзит» направлен на создание транспортной связи между федеральными автодорогами Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Его реализация позволит оптимизировать движение на основных улицах Новосибирска, замкнуть транспортное кольцо вокруг города и расширить возможности транспортно-логистических коридоров, связывающих Запад и Восток, а также Север и Юг.

Кроме того, проект направлен на увеличение грузо- и пассажиропотока через Сибирский транзит, который связывает Юго-Восточную Азию с Западной Европой. В настоящее время уже построена часть «Южного транзита» — Бугринский мост.

Ранее редакция сообщала о том, что для «Южного транзита» бронируют место на левом берегу Новосибирска. Документы по планировке территории должны быть готовы в этом году.