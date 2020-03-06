В Новосибирске на 25% выросло количество ногтевых студий

Количество ногтевых студий в российских городах-миллионниках за последние три года — с марта 2017-го по март 2020-го — увеличилось на 24,9%. К таким выводам пришли аналитики 2ГИС. По их данным, сейчас в 15 крупнейших городах страны работают более 28 000 точек, где предлагают услуги по уходу за ногтями.

Рост их числа не прекращается. В первой пятёрке по динамике прироста ногтевых студий — Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Уфа и Москва. В этих городах прирост составил более 29%. Новосибирск занимает шестую строчку рейтинга. За три года количество ногтевых студий увеличилось на 25,4%. На март 2020 года в городе насчитывается 1844 ногтевых студии.

Отмечается, что в среднем цена маникюра в городах-миллионниках начинается от 565 рублей. Самый дорогой маникюр сейчас в северной столице — в Санкт-Петербурге он стоит в среднем от 652 рублей. Москва, где ногтевых студий почти вдвое раза больше, чем в Санкт-Петербурге, на втором месте по стоимости — от 642 рублей. Самый доступный маникюр — в Волгограде и Омске (от 347 и 352 рублей соответственно). В Новосибирске стоимость маникюра составляет от 463 рублей.

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