Решением общего внеочередного собрания акционеров путем заочного голосования изменено название АО «Новосибирский завод «Экран» на АО «РИД Групп – Новосибирск» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Также собрание утвердило устав организации в новой редакции.

— Название «Завод «Экран» не отражает суть деятельности компании и отраслевую специфику. Уже пять лет АО «Завод «Экран» не занимается производственной деятельностью. Крупнейшее за Уралом производство стеклотары сосредоточено в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло», — говорится в сообщении пресс-службы РАТМ Холдинга. — Ренейминг не коснется промпарка «Экран» — в целях сохранения преемственности и узнаваемости по названию.

Напомним, «Новосибирский «Завод «Экран» являлся управляющей компанией промышленного парка «Экран». О том, что компания будет менять название стало известно еще летом 2019 года. В кулуарах форума Технопром об этом говорил директор «Завода «Экран». Под брендом «РИД Групп» в РАТМ Холдинге развивается пул проектов — индустриальных парков, созданных на промплощадках в разных регионах.

Промпарк «Экран» расположен на улица Даргомыжского, в северо-восточной части Заельцовского района города Новосибирска. «Экран» — первый частный промпарк в Новосибирской области, включен в Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Минпромторга России. По итогам 2021 года общий объем инвестиций резидентов в развитие производств на площадке браунфилда составил 1,63 млрд рублей, на 4 предприятиях-резидентах парка были созданы 1 234 рабочих места. Общая площадь земельных участков, объединенных в периметре индустриального парка «Экран», составляет 29 га, говорится на сайте компании.

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