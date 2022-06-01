ФАС совместно с операторами связи разработали сервис для подачи жалоб на нежелательную рекламу

По сообщению пресс-службы регионального УФАС, в связи с большим количеством жалоб граждан на спам-звонки и смс, в том числе из-за рубежа с использованием подменных номеров, ведомство совместно с операторами связи запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия.

Соответствующая форма для подачи жалобы оператору на спам-рекламу появилась на сайте ФАС.

— На данный момент форма для подачи жалобы на спам-рекламу появилась на сайтах ФАС России и трёх операторов связи – «МТС», «Tele2», «Мегафон». В ближайшее время сервис заработает на сайтах других операторов, — говорится в сообщении. — С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и оперативно получить ответ от своего оператора.

Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов, добавили в пресс-службе ведомства.

Эта совместная работа станет продолжением проекта «Антиспам», который антимонопольная служба реализует с операторами связи в рамках меморандума.