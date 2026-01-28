Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Правительство России внесло этот документ на рассмотрение парламента в ноябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Новые нормы освободят операторов от ответственности за перебои со связью, если отключения будут связаны с запросами ФСБ. Законопроект также обяжет операторов отключать связь по запросам ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

— Это связано с необходимостью обеспечения оперативной безопасности на территории наших субъектов, регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников, — объяснил цель нововведений статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев, выступая на пленарном заседании.

Если закон примут и президент его подпишет, он вступит в силу через 10 дней после публикации.

Стоит отметить, что ранее заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснял, что поправки нужны из-за множества судебных исков к операторам.

Напомним, предприниматели Новосибирска начали отказывать покупателям в оплате по безналу, в том числе из-за перебоев со связью. Все больше жителей региона предпочитают брать с собой наличку.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки.