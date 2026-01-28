Поиск здесь...
Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Это снимет ответственность с телеком-компаний за перебои с доступом к мобильной сети и интернету

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Правительство России внесло этот документ на рассмотрение парламента в ноябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Новые нормы освободят операторов от ответственности за перебои со связью, если отключения будут связаны с запросами ФСБ. Законопроект также обяжет операторов отключать связь по запросам ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

— Это связано с необходимостью обеспечения оперативной безопасности на территории наших субъектов, регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников, — объяснил цель нововведений статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев, выступая на пленарном заседании.

Если закон примут и президент его подпишет, он вступит в силу через 10 дней после публикации.

Стоит отметить, что ранее заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснял, что поправки нужны из-за множества судебных исков к операторам.

Напомним, предприниматели Новосибирска начали отказывать покупателям в оплате по безналу, в том числе из-за перебоев со связью. Все больше жителей региона предпочитают брать с собой наличку.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

В Новосибирске начала работу новая роботизированная линия по производству комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования. Предприятие «Панова Тех» приступило к серийному выпуску пластинчатых перекрестноточных рекуператоров. Годовой объем производства может достигать 5 тысяч единиц продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил 144 миллиона рублей. Значительная часть финансирования — 107 миллионов рублей — была предоставлена Фондом развития промышленности в рамках программы «Проекты развития». Эти средства направлены на приобретение современного роботизированного оборудования.

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Автор: Оксана Мочалова

Технопарк Новосибирского Академгородка (АО «Академпарк») объявил открытый аукцион на выполнение работ по строительству второй очереди Центра коллективного пользования. Проект реализуется в рамках масштабной программы развития инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы.

Предметом аукциона является возведение блока «В» многофункционального здания №1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,536 млрд рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет Новосибирской области.

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Мобильная связь в Инюшенском бору стала лучше

Цифровая экосистема МТС модернизировала свою сеть в Инюшенском бору, что положительно сказалось на качестве мобильной связи. В результате апгрейда оборудования, пиковая скорость передачи данных в этой рекреационной зоне возросла на 20%.

Инюшенский бор – уникальный, старейший лес Новосибирска, представляющий собой реликтовый массив, сохранивший почти нетронутый вид. Посетители бора могут ощутить себя в настоящем лесу, несмотря на его расположение в городской черте. Здесь можно активно проводить время: зимой, катаясь на лыжах и санках, летом, организуя пикники.

Количество вакансий в новосибирском банке труда в три раза превышает спрос

Автор: Артем Рязанов

2025 год на рынке труда запомнился рекордами и историческими минимумами. Безработица в России упала до 2,1%, что стало самым низким показателем за всю новейшую историю. В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 дали прогноз о ключевых трендах развития кадрового рынка региона в 2026 году.

Безработица останется на уровне прошлого года. Общая безработица, по данным опросов Росстата, составит в среднем от 2,5 до 3%. Зарегистрированная безработица не превысит 0,5–0,6% от рабочей силы.

