На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

По его словам, проблемы возникли на подходе к площади Калинина.

— Около Метро «Заельцовская» я получил сообщение от мобильного оператора: «Мобильный интернет в вашем районе может быть временно ограничен в целях безопасности. Продолжают работать звонки и СМС», — пояснил сотрудник редакции.

По его словам, полноценная связь в итоге появилась только около жилмассива «Ключевой».

Стоит отметить, что в других районах Новосибирска таких проблем с интернетом на данный момент не наблюдается.

Ранее в соцсетях можно было встретить жалобы на перебои с мобильным интернетом от новосибирцев, проживающих в Дзержинском районе.

В мае жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета. Редакции известно о сообщениях, полученных новосибирцами 16, 17, 20 и 21 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью. Депутаты предлагают возрождать эту сеть в городах России и подключить ее к интернету.