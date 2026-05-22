Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

В редакцию Infopro54 поступило сразу несколько сообщений от жителей разных районов Новосибирска. Горожане рассказали о получении СМС-оповещений от мобильных операторов. В сообщениях абонентов предупреждают о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности.

Судя по обращениям, такие рассылки начались во второй половине мая. Редакции известно о сообщениях, полученных новосибирцами 16, 17, 20 и 21 мая.

В качестве иллюстрации к данному материалу используется скриншот сообщения, которое 20 мая получил абонент МТС, находившийся на рабочем месте на улице Советской.

— В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами, другими ресурсами, — говорится в предупреждении.

Далее в сообщении указана ссылка, по которой можно ознакомиться с полным списком сервисов, остающихся доступными даже при нестабильном соединении.

Опрошенные редакцией жители Новосибирска отмечают, что кратковременные перебои с мобильным интернетом в мае действительно случаются, причём чаще всего это происходит в центре города. Новосибирцы говорят, что сбои длятся недолго и пока не доставляют критических неудобств. Напомним, в центральной части страны абоненты сталкиваются с периодическими отключениями мобильного интернета на довольно длительные сроки.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области школьникам и их родителям ограничили доступ к электронным дневникам.