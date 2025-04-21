ФАС уличила новосибирский аэропорт Толмачёво в нарушении конкуренции

Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении учредителя АО «Аэропорт Толмачево». Ведомство обнаружило в закупочной деятельности воздушной гавани нарушения антимонопольного законодательства.

— 21 апреля 2025 года Управлением Федеральной антимонопольной службы было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, где единственным ответчиком выступает ООО «Новапорт Холдинг». Общество является учредителем АО «Аэропорт Толмачево», а также ряда аэропортов на территории Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.

В УФАС рассказали, что в положении о закупках АО «Аэропорт Толмачево» установлен ряд разделов, которые позволяют проводить «прямые» закупки в интересах аэропорта без проведения каких-либо конкурентных процедур на высококонкурентных товарных рынках, что не соответствует закону.

В отношении ООО «Новапорт Холдинг» возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства «О защите конкуренции» (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ). Дело находится на под личным контролем руководителя.

— Итог рассмотрения дела может затронуть закупочную деятельность аэропортов на территории всей Российской Федерации, — констатировали в УФАС.

Ранее редакция сообщала, что компания «Новапорт Трейдинг» через суд оспаривает предписание УФАС о пересмотре правил тарификации и цен на парковки на площадке перед аэропортом Толмачево. Ведомство оштрафовало на 650 тысяч рублей владельца Толмачево за тарифы на парковку. Штраф назначен после массовых жалоб.