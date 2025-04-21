Конференция об искусственном интеллекте пройдет в Новосибирске

Цифровая экосистема МТС сообщает о том, что 23 апреля новосибирцы смогут присоединиться к бесплатной конференции «МТС Power Day. Раскрываем потенциал ИИ», посвященной искусственному интеллекту, в онлайн-формате. Это событие открыто для всех, кто заинтересован в освоении нейросетей: от студентов и начинающих специалистов, применяющих ИИ в учебе и работе, до опытных профессионалов, следящих за последними технологическими тенденциями. На мероприятии выступят ведущие эксперты в сфере искусственного интеллекта, которые не только поделятся своими знаниями, но и наглядно покажут, как применять нейросети на практике. В программе запланировано пять лекций, наполненных практическими примерами.

Участники научатся генерировать тексты и изображения, использовать нейросети для планирования путешествий, анализа медицинских данных и многого другого. Кроме того, они узнают о прогнозах экспертов относительно будущего развития нейросетей до 2030 года, что поможет им в построении карьеры.

Конференция также предоставит возможность проверить свои знания в области искусственного интеллекта и завести новые знакомства с людьми, разделяющими ваши интересы.

Участие возможно в двух форматах: очном и онлайн. Количество мест для очного участия ограничено, в то время как онлайн-участие не имеет ограничений. В обоих случаях требуется регистрация на сайте, где представлена полная информация о программе мероприятия. По окончании конференции участники очного формата получат сертификат.

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