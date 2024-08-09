Расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске

​​​​​​​Расходы родителей на сборы детей в школу за год выросли в среднем на 10% в Новосибирске. В этом году родители школьников потратили в среднем 13 700 руб., в прошлом году — 12 500 руб., а в 2022-м — 11 900 руб.

По данным опроса SuperJob, каждый одиннадцатый родитель утверждает, что взял кредит на покупку самого необходимого для учебы.

Больше всего денег в расчете на одного ученика тратят семьи в Москве и Санкт-Петербурге — в среднем по 16,5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

Наибольший прирост за год зафиксирован в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде — по 13%.

Стоит отметить, что 9% родителей берут кредиты на сборы детей в школу. Чтобы поддержать их, предлагается разрешить тратить остатки средств маткапитала на эти цели.

Ранее редакция сообщала о том, что почти вдвое повысили региональную выплату многодетным семьям на подготовку к школе.