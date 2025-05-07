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ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза им. Федорова

  • 07/05/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза им. Федорова
На торгах была создана видимость конкурентной борьбы

Управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло картельный сговор ООО СЗ «Стройкомкраснодар» и физлицом при реализации ООО «Протасово МГ», принадлежащего МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Речь идет о свободных земельных участках на территории Московской области и долия в уставном капитале ООО «Славино».

— Служба выявила признаки заключения картеля между ООО СЗ «Стройкомкраснодар» и физлицом при участии в торгах по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ». Стратегия картеля заключалась в создании видимости конкурентной борьбы, — сообщили в ведомстве.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников картеля. В случае подтверждения нарушения им грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

По данным ФАС, в 2024 году картельные сговоры были обнаружили в 78 регионах страны. Чаще всего они выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, а также фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО СЗ «Стройкомкраснодар» создано в ноябре 2023 года в Краснодарском крае. Основной вид деятельности — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Учредителями компании являются Рубен Хуршудян (87,5%), Светлана Стоянко (7,5%) и Станислав Цариков (5%). Директор — Рубен Хуршудян. Согласно финансовым отчетам чистый убыток компании за 2024 год составил 5,1 млн рублей. До 6 мая 2024 года организация являлась соучредителем ООО «Протасово МГ».

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Межотраслевой Научно-Технический Комплекс «Микрохирургия Глаза» Имени Академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ создано 2002 году. Головной офис центра находится в Москве. У МНТК 10 филиалов: Волгоградский, Иркутский, Калужский, Краснодарский, Новосибирский, Оренбургский, Санкт-Петербургский, Тамбовский, Хабаровский и Чебоксарский. Выручка за 12 месяцев — 73 млн  рублей (+15%).

ООО «Протасово МГ» зарегистрировано в 2002 году. основной вид деятельности — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». По итогам 2024 года выручка — 12 млн ​ (-13%), чистый убыток — 6,4 млн рублей

Ранее редакция сообщала, что участники медицинского картеля поставляли лекарства в Новосибирскую область. При этом общая сумма максимальных цен контрактов составила 664,6 миллиона рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФАС картельный сговор


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