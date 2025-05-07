Распредцентр еще одной федеральной сети открылся под Новосибирском

Торговая сеть «Монетка» открыла под Новосибирском в селе Толмачево распределительный центр площадью более 19 тысяч кв метров. После выхода на проектную мощность на объекте будет создано 350 рабочих мест.

В компании уточнили, что объект будет обслуживать более 500 магазинов в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях, а также в республике Алтай. Ранее товары в магазины сети этих регионов завозились из Челябинской области.

Директор торговой сети «Монетка» Ирина Смирнова сообщила, что открытие распредцентра под Новосибирском повысит эффективность логистики и оптимизирует цены.

Объект в Новосибирской области стал восьмым распределительным центром «Монетки», подчеркнули в компании.

Под Новосибирском уже несколько лет работают распределительный центры таких ритейлеров, как «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и т.д.

Сеть «магазинов у дома» «Монетка» в 2023 году купила «Лента». По состоянию на 31 марта 2025 года под управлением «Ленты» находится 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазина у дома и 1 720 магазина в формате «Дрогери» общей торговой площадью свыше 2,6 млн кв. м. в более чем 650 населённых пунктах России. Компания располагает 22 распределительными центрами по всей России. В 2024 году выручка «Ленты» составила 888 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что «Чижик» открыл целевой распределительный центр в Новосибирске.