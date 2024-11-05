Фасады объектов, выходящих на улицы Новосибирска, требуют привести в порядок

В Новосибирске завершается инвентаризация состояния объектов, расположенных на улицах I-IV категорий. Практически все районы города завершили эту работу, говорится в ответе, полученной на запрос редакции Infopro54 из департамента строительства мэрии.

Специалистами администраций районов, округа по районам инвентаризовано 874 многоквартирных жилых дома, 987 нежилых зданий, фасады которых обращены к указанным территориям. Составлены оценочные листы на предмет соответствия требованиям правил благоустройства города Новосибирска, планируется комплекс работ по устранению нарушений.

В частности, в комментарии ведомства отмечается, что из 1861 здания, расположенного на городских улицах, паспорт фасадов имеют только 163 объекта. Напомним, паспорт фасада — это технический документ, отражающий все внешние параметры объекта. По нему определяют, впишется ли новое здание в окружающую застройку. Наличие паспорта фасада необходимо при ремонте, реконструкции или перестройке здания. Без него строительство или проведение работ будет незаконным.

— Администрацией Центрального округа в адрес управляющих организаций, ТСЖ, собственников нежилых зданий направлены письма о необходимости оформления паспортов фасадов. Также по результатам инвентаризации собственникам направляются письма о принятии дополнительных мер по улучшению внешнего вида, качества обустройства, содержания и санитарного состояния фасадов, — уточняется в ответе администрации района.

Кроме того, по результатам инвентаризации в управление художественного облика направлена информация о неэксплуатируемых конструктивных элементах, размещенных на фасадах зданий.

В администрации Первомайского района сообщили, что капитальный ремонт фасадов проведен только по 11 адресам многоквартирных домов, расположенных на улицах I-IV категории. На 56 адресах проведение капитального ремонта запланировано на период: 2025 – 2052 гг. в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта. 34 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу, снос и расселение данных домов запланирован мэрией города Новосибирска на разные периоды времени с 2024 по 2035 гг. Три многоквартирных дома по иным причинам не включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества. В администрации напомнили, что очередность проведения капремонта фасадов устанавливается комиссией при МинЖКХ и район на это повлиять не может.

— По капитальному ремонту фасадов прорабатывается вопрос совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города о переносе сроков для комплексного подхода к облику отдельных территорий, — прокомментировали в департаменте мэрии.

Кроме того, на обследованных территориях был выявлено 671 нестационарный объект, 396 из них расположенных с нарушением установленных требований к их облику.

— Хозяйствующим субъектам направлены уведомления о необходимости устранения нарушений, — сообщили в мэрии.

Инвентаризацию также прошел 691 остановочный павильон общественного транспорта, 299 из них требует замены.

Напомним, в июле Алексей Кондратьев, который на тот момент был главой департамента строительства, обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и предложил поручить главам районных администраций Новосибирска провести инвентаризацию объектам по дорогам первой и второй категории.

— До 1 сентября провести оценку фасадов, принадлежности объектов, размещения НТО, рекламных конструкций, оценить необходимость оперативного замечания остановочных павильонов, элементов обустройства улично-дорожной сети, — перечислил Алексей Кондратьев. — До 30 сентября аналогичную работу районы должны выполнить по дорогам третьей и четвертой категории.

Кондратьев заявил, что подготовка такой информации позволит систематизировать работу по обновлению облика городских улиц. Максим Кудрявцев это предложение поддержал.

К первой категории относятся улицы Новосибирска, имеющие историко-культурное значение. Ко второй — улицы большого пешеходного трафика, в том числе центральные улицы города и районов. Третья категория — улицы, которые соединяют районы, четвертая — улицы районов и выезды из города.

Ранее редакция сообщала о том, что домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов.