Фашинг-чучело сожгли под песни и танцы в Новосибирске

В прошедшее воскресенье жители Новосибирска отметили немецкую Fasching-Масленицу. Праздник прошел под песни и народные танцы в областном российско-немецком доме.

— Традиции хорошенько повеселиться перед началом великого поста уже много веков. Празднование проходило в Мюнхене еще в 1295 году. А с тех пор, как 260 лет назад немцы по приглашению Екатерины II стали массово заселять российские земли, масленичный карнавал отмечается и в нашей стране, — рассказали VN.ru в пресс-службе Новосибирского областного российско-немецкого дома.

Открытие Фашинга началось с тематических мастер-классов и живой музыкой. Затем в концертном зале перед гостями выступили ВИА «Gute Laune», фольклорный ансамбль «Begeisterung», танцевальная группа «Импульс» из новосибирской прогимназии №1 и другие.

— По одному из календарей у нас сегодня Масленица, Фашинг. Это прощание с зимой, вступление весны в свои права, когда мы расстаемся со всем негативом, который накопился за год, — пояснил журналистам замдиректора российско-немецкого дома Виктор Протоковило.

Праздник закончился сожжением масленичного чучела и чаепитием с традиционными маслеными блинами.

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