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Колокольный звон на набережной услышали жители Новосибирска

  • 08/01/2024, 10:09
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Колокольный звон на набережной услышали жители Новосибирска
В Новосибирске встретили Рождество.

На Михайловской набережной Новосибирска в честь Рождества был организован «Самый добрый концерт». Новосибирцы смогли насладиться не только пением, но и звоном колоколов.

На главной сцене набережной были установлены колокола. Играть на них звонари стали ровно в полдень. Жители могли получать удовольствие слушая перезвон на протяжении нескольких часов. Руководил блестящими звонарями руководитель сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

Отметим, что Талашкин основал Музей колокольного звона, работающий на территории храма во имя Михаила Архангела.

Ранее редакция сообщала о том, где нужно обязательно побывать с детьми в новогодние праздники.

Фото: Freepik — vecstock

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рождество набережная колокольный перезвон


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