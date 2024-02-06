Старение мозга можно замедлить, а жизнь — продлить

Низкокалорийное питание может замедлить старение мозга и продлить жизнь, сообщили ученые из университета Южной Калифорнии в США в своем очередном исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature Communications.

В ходе научной работы исследователи отнюдь не заставляли голодать людей, так как ранее эксперимент был проведен на плодовых мушках. Он заключался в том, что насекомым давали 90% калорий от их ежедневного рациона.

Результаты наблюдений показали, что ограничение питания приводило к изменениям функционирования генов, два из которых были аналогичны человеческим.

Когда эксперимент был перенесен на гены людей, учёные обнаружили ген, который влияет на комплекс белков, необходимый для переработки клеточных протеинов и липидов. В случае, когда происходит дисфункция этого комплекса, появляется болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Таким образом выяснилось, что даже маленький недостаток калорий приводит к замедлению старения мозга, а также может привести к увеличению продолжительности жизни. Так исследователи подтвердили тезис, согласно которому считается, что из-за стола нужно выходить слегка голодным. И если это войдет в привычку, то есть все шансы прожить долгую сознательную жизнь.

Ранее редакция сообщала, развитию болезни Альцгеймера в преклонном возрасте больше подвержены те, кто родились недоношенными.