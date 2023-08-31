Фасоль планирует увеличить в два раза количество магазинов в Сибири

Франчайзинговая сеть магазинов «Фасоль» планирует открыть новые магазины формата у дома в Новосибирске и области. На сегодняшний день в городе открыто 66 магазинов, а всего в Сибири — 318. До 2025 года компания планирует увеличить количество магазинов в округе в два раза.

— Франшиза «Фасоль» работает по модели индивидуального конструктора готовых решений в области торговли продуктами питания, — поясняют в пресс-службе METRO. — Форматы магазинов могут быть абсолютно разными и зависят от торговой площади и расположения, например, супермаркеты, магазины у дома, экспресс формат, киоск, магазин на АЗС, кобрендинговый магазин совместно с другими компаниями и т.д. Также среди основных преимуществ формата — возможность открытия пекарен и точек с кофе. Размер инвестиций в открытие точки составляет от 500 000 рублей.

Согласно внутренней статистике, средняя выручка торговой точки формата «у дома» после заключения контракта с Фасоль увеличивается на 20-25%. Почти 20% партнеров компании открывают два и более магазина, таким образом выстраивая свою собственную торговую сеть.

Напомним, «Фасоль» — это франшиза сети мелкооптовой торговли METRO. Запущена в 2013 году. В Новосибирск компания пришла в 2018 году. Одним из первых получателей франшизы стала компания ООО «Фасоль-Нск». Гендиректор компании Дмитрий Акопов сообщил редакции Infopro54, что сейчас у него два магазина «Фасоли». Он не исключил, что их количество может быть увеличено, если условия по программе станут более привлекательными.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирск по франшизе заходит бренд «Жизньмарт».