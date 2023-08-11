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«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

  • 11/08/2023, 13:00
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«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу
Компания заинтересована в том, чтобы бренд на региональном рынке продвигал местный бизнес, и ищет единомышленников.

Привет, Новосибирск!

В 2022 году уральская сеть продуктовых магазинов «у дома» «Жизньмарт», работающая по системе франчайзинга, решила выйти в Новосибирск. Как пояснили Infopro54 в компании, ключевым критерием выбора стал тот факт, что Новосибирск является городом-миллионником. С помощью специальных сервисов аналитики компании просчитывают регион, учитываются плотность жителей, наличие крупных жилых комплексов нового формата, доход жителей, стоимость квадратного метра жилья, стоимость аренды.

Не менее важным критерием стало появление сильных партнеров-франчайзи на запуске нового региона. «Жизньмарт» задолго до выхода уже нашел единомышленников в Новосибирске.

Первые три магазина, которые откроют эти предприниматели, планируется запустить до середины сентября. Они будут расположены по адресам: Некрасова, 39; Богдана Хмельницкого, 2 и Красный проспект, 17. Один из проектов запустит новосибирец Павел Дударенко. До этого он год работал управляющим у одного из франчайзи бренда в Екатеринбурге, а потом совместно с партнером развивал новые проекты на Урале. Сейчас они решили открыть несколько магазинов «Жизньмарт» в Новосибирске.

Всего с 2022 года компания получила около 70 заявок на франшизу в Новосибирске.

― Для нас важен предыдущий релевантный опыт партнера в сфере ритейла, общепита. Также важно, чтобы у него было достаточное количество инвестиций для открытия магазина и их было с запасом на непредвиденные обстоятельства. Мы смотрим, чтобы партнер подходил нам по духу, был лоялен к бренду, разделял ценности, — раскрыли Infopro54 секрет отбора партнеров в компании. — С каждым потенциальным партнером мы проводим собеседование и если он согласован, то мы подписываем договор.

Расчет инвестиций

Чтобы открыть в Новосибирске магазин большого формата с доставкой площадью 100-200 кв.м., необходимы 10-14 млн рублей. Этот проект расчетно может приносить в среднем 500-800 тысяч рублей в месяц.

  • При открытии первого магазина большого формата в новом регионе его владелец получает приятный бонус — скидки по роялти. Например, в Новосибирске роялти в первый год после открытия будет составлять 0%, а затем станет начисляться динамическое роялти от 3%.
  • При подписании договора до 1 сентября 2023 года «Жизньмарт» закрепляет за партнером динамический роялти — от 3%.
  • С 1 сентября будет стандартная ставка для всех регионов — от 5%.

По финмодели срок окупаемости инвестиций в открытие магазина «Жизньмарт» большого формата — 36 месяцев. Однако практика показала, что магазины компании, которые открылись 3 года назад окупились быстрее — в среднем за 21 месяц.

«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

Если говорить о локациях магазинов, то это должен быть первый этаж, подходящая площадь, необходимая техническая инфраструктура в помещении и обязательно жилой массив неподалеку. На старте в магазине большого формата могут работать 8 человек. Далее штат может вырастать до 12 человек в смену (с учетом доставки).

Плюшки для партнеров

Заключив договор о покупке франшизы, партнеры получают от «Жизньмарт» поддержку «по всем фронтам»:

  • концепцию магазина: уникальный формат преимущественно с товарами под собственной торговой маркой.
  • подбор помещения, дизайн-проект и сопровождение стройки,
  • торговую матрицу с уникальным ассортиментом продуктов,
  • документы для работы: стандарты, инструкции, прописанные бизнес-процессы,
  • обучение сотрудников и партнеров,
  • сайт и мобильное приложение для заказов доставки продуктов из вашего магазина,
  • IT-систему, которая автоматизирует все рутинные процессы,
  • маркетинговую поддержку в создании потока постоянных клиентов,
  • аутсорс на бухгалтерию и юридическую помощь,
  • франчайзер также берет на себя работу с поставщиками.

— Нам важно, чтобы предприниматель не отвлекался на организацию работы, мы должны у него забрать все лишние функции, рутину и оставить фокус именно на магазине. Благодаря такому разделению мы получаем суперэффективную модель, — заявляют в компании. — У нас классный сервис, потому что в качестве партнеров мы предпочитаем не олигархов, которые могут сразу открыть 20-30 магазинов, а таких ребят, для которых этот магазин — ключевая инвестиция в жизни.

Если заявка получает одобрение, после заключения договора предприниматель проходит обучение. Оно длится около месяца и подразумевает не только работу в аудитории, но и практику: партнеру и даже инвестору нужно будет выйти в магазин, варить кофе гостям, разбираться с инвентаризацией и списаниями. Все это необходимо для того, чтобы человек очень четко понимал, как устроен «Жизньмарт», почувствовал бренд изнутри.

«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

За две недели до открытия компания привозит на новую точку стартап-команду: это один-два человека, которые в течение месяца координируют работу магазина на начальном этапе, обучают сотрудников, если это необходимо.

Кстати, практика показывает, что 60% партнеров не останавливаются на открытии одного магазина.

Секрет — в деталях

Фокус бренда сделан на готовой еде и полуфабрикатах высокой степени готовности. В магазинах «Жизньмарт» можно купить продукты, которые легко приготовить дома либо съесть на месте. В настоящее время сеть сотрудничает с 15 фабриками-кухнями разного формата, в магазинах продаются 250–300 товарных позиций готовой еды и свежей выпечки. Примерно 95% ассортимента представлены товарами СТМ.

— Как и в других ― новых для нас городах ― в Новосибирске мы берем за основу позиции, которые есть в Екатеринбурге. Некоторые поставщики будут те же, что и во всех остальных городах (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа). Основную часть ассортимента станут поставлять местные поставщики, ведь это часть наших принципов ― работать с региональными поставщиками, а часть позиций будет совершенно новая для «Жизньмарта» — в каждом городе есть интересные предложения, которые характерны именно для этого региона. При этом процент потерь в магазине около 6%. Но если говорить о количестве SKU, то оно будет тем же, что и в остальных городах, — рассказывают в компании.

Стоит отметить, что ассортимент в магазинах ― как живой организм ― постоянно находится в движении. Ежемесячно в сети запускаются 10–20 новых позиций, в основном праздничные или сезонные блюда. За качеством товара также установлен жесткий контроль, и если выявляются нарушения, то он уходит с полки, а его место занимает другой.

Еще одна ключевая фишка проекта заключается в том, что за счет ИТ-технологий и общей идейной концепции компания может работать с продуктами с небольшими сроками годности — 1−3 дня. Ни один крупный ретейлер с такими сроками хранения не станет связываться. При этом процент потерь в магазине «Жизньмарт» не превышает 6%.

Внимание к поставщикам

Часть ассортимента в Новосибирск будут везти крупные поставщики, которые возят продукты на всю сеть — это товары, безумно понравившиеся франчайзеру ― лучшее из лучшего. Однако большую часть будут поставлять местные региональные производства. При этом компанию отличает особенный подход к выбору поставщиков.

 — Нам не платят никаких комиссий за то, что мы выложим продукт на полку: главное, чтобы продукт был вкусный, с максимально натуральным составом и по минимальной цене. По этим критериям мы и выбираем поставщиков, — подчеркивают в компании.

В Новосибирске найдены поставщики готовой еды, молочной, мясной, рыбной гастрономии, поставщики ФРОВ (фрукты-овощи), замороженных полуфабрикатов, хлеба и десертов. При этом в «Жизньмарт» сообщили, что всегда открыты к рассмотрению новых предложений.

— Мы сами ничего не производим, довольно непросто совмещать контроль процессов и фабрики, и магазинов и при этом быть экспертом в тонкостях производства каждого продукта, поэтому вопрос изготовления продукции мы передали профессионалам своего дела, а наша задача ― найти самых лучших, — отмечают в компании. — Коммерческий отдел проводит мониторинг и выбирает самых лучших поставщиков, самые вкусные продукты и блюда. Мы готовы к тому, что то, что мы выбрали, понравится покупателям, потому что это лучшее из того, что нашли на местном рынке.

«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

Также в компании всегда рады рассмотреть новинки, которые предлагают производители. После доработки состава или рецептуры они попадают в магазин. Редакции пояснили, что «Жизньмарт» регулярно самостоятельно инициирует разработку новой продукции, направляя заказы партнерам. Нередко команда технологов управляющей компании вместе с местными производителями разрабатывают новое уникальное меню. Скорость заведения 1 SKU может достигать 1,5 недели от момента идеи и ее проработки до запуска на полку.

Новосибирцы — полюбят

Основатели бренда уверены, что новый концепт зайдет новосибирцам и приобретет много поклонников.

— У нас на полках представлена в основном наша собственная торговая марка, причем на полке — только один продукт из каждой категории. Но он качественный и вкусный. Мы не стали класть на полку десяток разных брендов сметаны, а сами сделали выбор за покупателя. Нам кажется очень важным, чтобы человек тратил по полчаса на покупку. Чтобы он не ходил по бесконечным рядам в попытке выбрать что-то из нескольких десятков наименований одного и того же продукта. В «Жизньмарте» он зашел, быстро взял то, что ему надо, пробил продукт на кассе самообслуживания (мы не стали делать классические кассы с персоналом) и вышел с продуктами. Среднее время посещения нашего магазина — 5 минут, — рассказывают в компании.

Кстати, специально для новосибирцев компания намерена включить в ассортиментную матрицу онигири, лимонады, свое кофе-меню. Ранее они не входили в топ-предпочтений жителей Новосибирска. Однако, видя результаты продаж этой продукции в Челябинске и Тюмени, в «Жизньмарт» предположили, что эти продукты будут пользоваться популярностью и в столице Сибири. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор по маркетингу компании Юлия Самусенко.

Добро пожаловать в мир «Жизньмарт»!

Кстати, в Новосибирске компания планирует открыть более 40 магазинов большого формата с доставкой. Кроме того, в «Жизньмарте» пояснили, что бренду интересны города Новосибирской области, а также соседние регионы: Кемеровская и Томская области, Алтайский край. Сейчас предприниматели из этих регионов направляют свои заявки на получение франшизы. Интерес большой ― констатируют в компании. Также предложения о сотрудничестве поступают от потенциальных поставщиков.

Кроме того, в «Жизньмарт» поступает довольно много запросов из других стран, в том числе от уехавших из России предпринимателей: из Израиля, Казахстана, Турции и даже из Аргентины. Сейчас компания готовится к открытию первой локации в Дубае.

«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

— Будем ждать выхода на целевые показатели. Если это удастся, мы поймем, что модель сети можно масштабировать не только по России, но и по всему миру, — подчеркивают в компании.

Перед выходом на рынок «Жизньмарт» проводил исследование целевой аудитории Дубая, глубинные интервью о привычках и предпочтениях местных жителей. Оказалось, что в Дубае считается: если еда лежит на витрине в упаковке, значит, она приготовлена очень давно и ее лучше не есть. Если еда не расфасована и ее нужно накладывать ложкой в тарелку, значит, она свежая. Исходя из этого компания немного адаптировала формат и предусмотрела небольшое производство у себя в магазине.

Цель на 2023 год ― плюс 100 магазинов, открытых по франшизе по всей России и за рубежом.

Кроме того, в компании планируют развивать сезонные направления, внедрять кухни мира, а также запустить отдельное направление для спортсменов и для тех, кто следит за калориями и соотношением белков, жиров и углеводов. Например, на полках «Жизньмарта» уже сейчас можно купить альтернативное молоко, которое выпускает небольшое мануфактурное производство Prana — без химии, консервантов, рафинированных сахаров и лактозы. Все заказы готовятся в день доставки, тогда как известные марки альтернативного молока хранятся целый год без холодильника.

Напомним, проект «Жизньмарт» стартовал в 2019 году. Его создателем стал уральский ресторатор Иван Зайченко. На тот момент он уже запустил два сетевых проекта: кафе японской кухни «Сушкоф» и пиццерию «Дель Песто». По данным Seldon.Basis, выручка ООО «Кушать надо вкусно» (Компания развивает бренд «Жизньмарт», крупный формат. — Ред.) в 2022 году составила 129 млн рублей, чистая прибыль — 2,6 млн, у ООО «Не поешь толком» (мини-формат) выручка — 66 млн рублей, чистый убыток — 5 млн. На середину 2023 года в сети работают 160 магазинов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Уфе, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Санкт-Петербурге.

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Фотографии предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : франшиза супермаркет готовой еды купить франшизу Жизньмарт


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