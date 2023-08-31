Экс-директору Экологии-Новосибирск предъявили еще 115 млн рублей убытков

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Эко-лайн» о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков. Речь идет об экс-директоре ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Заявленная к взысканию сумма вначале составляла почти 300 млн рублей.

— В дальнейшем размер ответственности (взыскиваемых убытков) был уточнен заявителем и составляет 115,8 млн рублей, — уточняется в сообщении.

В начале августа арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-руководителя ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой убытки в размере 10,1 млн рублей в пользу компании.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск». — Ред.) на 880 млн рублей.

Напомним, новосибирские перевозчики начали бить тревогу в связи с тем, что «Экология-Новосибирск» накапливала долги по расчетам, еще в 2019 году. Среди них было ООО «Эко-Лайн». В 2021 году арбитражный суд принял решение о взыскании с «Экологии-Новосибирск» более 170 миллионов рублей в пользу ООО «Эко-лайн». В 2022 году в рамках дела о банкротстве компания потребовала взыскать с бывшего гендиректора Ларисы Анисимовой 299,8 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в конкурсную массу «Экологии-Новосибирск» потребовали вернуть 168 млн рублей.