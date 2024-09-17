Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту

Высокий рост оборота отмечается в гастрономическом сегменте. Аналитики отмечают, что клиенты Сбера стали в полтора раза чаще рассчитываться кредитной картой в ресторанах и точках общественного питания, чем в прошлом году. Остается неизменным соотношение – около 70% всех подобных оплат приходится на фаст-фуд.
Лидером по приросту стали гостиницы – постояльцы оплачивают кредитной картой свое проживание в 1,6 раза чаще относительно прошлого года.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Для реализации каких-либо личных планов сибиряки могут использовать удобный финансовый инструмент — кредитную карту. Сейчас у кредитной карты Сбера беспроцентный период составляет 120 дней, а благодаря новой программе лояльности за покупки с помощью нее банк начисляет повышенный кэшбэк».
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Фото: freepik, автор: freepik
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