Федеральная сеть объявила об открытии первого фитнес-клуба в Новосибирске

В Новосибирск зашла федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness. Первый клуб открылся в ТЦ «Федосеевский» около «Сибирского Молла». Готовится к запуску вторая точка сети. Она будет расположена в МФК «Фантазия» на левом берегу.

— В перспективе мы планируем открыть в вашем городе до 15 клубов, — рассказали в компании.

По данным сайта компании, DDX Fitness также планирует открыть первый клуб в Омске и третий в Иркутске. Также сеть представлена в Барнауле, где у нее работает два фитнес-центра. Всего по России действуют 88 фитнес-клубов.

Напомним, в 2024 году участники фитнес-рынка отмечали, что в Новосибирской области сохраняется тренд на ужесточение конкуренции. По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрированы 515 локаций фитнес-клубов, в том числе Hammer Fit (восемь клубов), «Экстрим фитнес» (шесть клубов), «Европа» (пять клубов), XFIT (четыре клуба), Alex Fitness (3 клуба), и другие. Также в городе работают 134 студии фитнеса.

На фоне роста конкуренции наблюдается увеличение количества новосибирцев, которые занимаются спортом. Тем не менее, по оценке участников фитнес-рынка она незначительная— расчетно менее 10% населения региона.

Стоит отметить, что с 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для этого необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Данный перечень формирует и ведет Министерство спорта России.

По данным сервиса Контур.Фокус, собственниками ООО «Илон» (управляет клубами DDX Fitness) являются более 10 физических лиц и три организации. Среди них — бизнесмен Николай Василенко — 24,29%, совладелец ООО «АДМ Специальные решения и технологии» Иван Ситников (20,68%), сооснователь Росевробанка Андрей Суздальцев (11,49%), АО «Контрада Капитал» —16,48% и другие. Уставной капитал — 3 560 746,38 рублей. В 2023 году выручка компании составила 869 млн рублей (+ 828%), чистый убыток — 353,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали активнее заниматься плаванием. Но самым популярным видом физической нагрузки стала зарядка.