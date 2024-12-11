Новосибирцы смогут получить налоговый вычет за покупку спортивного абонемента

На официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области опубликован перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей на 2025 год для получения налогового вычета за занятия спортом.

Всего в этом году в список Министерства спорта России вошло 4517 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей из спортивной индустрии. Из них 55 новосибирских компаний — это фитнес центры, спортивные комплексы, спортивные секции, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие соответствующие услуги. Среди прочих в списке числятся Новосибирская городская общественная организация клуб боевых искусств «Муссон», городская общественная организация клуб боевых искусств «Проф Тхэквандо», автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Сибирь», ООО фитнес-клуб «Европа» и другие.

Условия для вхождения в перечень достаточно простые и четко обозначенные, уверена вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области Екатерина Панферова.

— В связи с этим возникает вопрос о качестве услуг компаний, которые не подают нужные документы и не стараются попасть в перечень. Кто работает у них в штате и развивает физическую культуры новосибирцев? Государство заботится о своих гражданах и стремится, чтобы им оказывали качественные услуги, которые принесут пользу их физическому здоровью, а не нанесут ему вред. Отсюда и соответствующие требования к штатным сотрудникам, — говорит она.

Эксперт добавила, что сейчас в Новосибирске работает более 350 студий и фитнес-клубов, а в перечень попадает чуть больше двадцати. При этом среди новосибирцев, ведущих активный образ жизни, эта услуга достаточно востребована. Из общего числа посетителей спортивных заведений половина интересуется получением льготы, а 30% ее уже воспользовалось.

— В основном налоговым вычетом пользуются посетители клубов бизнес и бизнес-плюс. Чем дешевле абонемент, тем меньше там получателей льгот. Скорее всего это связано с тем, что более бюджетные заведения посещают в основном молодые люди, часто студенты, а они редко интересуются льготами, — не исключает Екатерина Панферова.

Напомним, с 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для этого необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Данный перечень формирует и ведет Министерство спорта России. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Новосибирцы начали получать налоговый вычет по расходам на спорт, сделанным в 2022 году. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет — 120 тыс. руб, от потраченной суммы вернется 13%. В первый год в перечень организаций для получения социального налогового вычета вошли 39 спортцентров из Новосибирской области. В 2023 году по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги налоговые вычеты получили 2,5 тысячи человек на сумму 76,2 млн рублей (в среднем 30,5 тысячи рублей на одного человека).

Ранее редакция сообщала о том, что со следующего года стандартный налоговый вычет на детей увеличится вдвое. Его максимальный размер достигнет 24 тысяч рублей.